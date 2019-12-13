Серийный выпуск «президентских» автомобилей Aurus откладывается на год
Серийное производство российских автомобилей Aurus, на которых ездит Владимир Путин, планируется начать в первом квартале 2021 года. Об этом 13 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».
Серийное производство запустят на автозаводе «Соллерс» в Елабуге в Татарстане. Сегодня именно на этом предприятии министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову представили презентацию, в которой говорится, что выпуск первой пилотной серии Aurus намечен на ноябрь 2020 года. На серию выйти удастся только к 2021-му. Отметим, ранее Мантуров сам говорил, что уже в начале следующего года начнется серийный выпуск этих автомобилей.
Всего «Соллерс» планирует выпустить в 2020 году 28 машин, в 2021-м — 360. К 2024 году их количество достигнет 5274 штук. Ранее сообщалось, что для коммерческих заказчиков Aurus обойдется в 18 млн рублей.
Справка:
Напомним, Владимир Путин впервые приехал на отечественном лимузине Aurus на собственную инаугурацию в мае 2018 года. Он остался доволен и решил использовать его и впредь. В семейство Aurus входят кабриолет, седан, лимузин и минивэн. В будущем она должна пополниться кроссовером, мотоциклом и вертолётом.