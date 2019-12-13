Серийный выпуск «президентских» автомобилей Aurus откладывается на год

Серийное производство российских автомобилей Aurus, на которых ездит Владимир Путин, планируется начать в первом квартале 2021 года. Об этом 13 ноября сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

Серийное производство запустят на автозаводе «Соллерс» в Елабуге в Татарстане. Сегодня именно на этом предприятии министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову представили презентацию, в которой говорится, что выпуск первой пилотной серии Aurus намечен на ноябрь 2020 года. На серию выйти удастся только к 2021-му. Отметим, ранее Мантуров сам говорил, что уже в начале следующего года начнется серийный выпуск этих автомобилей.

Всего «Соллерс» планирует выпустить в 2020 году 28 машин, в 2021-м — 360. К 2024 году их количество достигнет 5274 штук. Ранее сообщалось, что для коммерческих заказчиков Aurus обойдется в 18 млн рублей.



