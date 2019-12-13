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Строительство
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13.12.2019 19:31
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ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

ЖК «Новый Невский»/"ПСК"

Фотовыставка архитектурных жемчужин Невского проспекта проходит в ноябре и декабре по адресу Невский пр., 114-116 (ТК «Невский Центр»). 

Уникальную фотовыставку «Архитектурное наследие Петербурга», посвященную выдающимся зданиям Невского проспекта — как давно знакомым, так и новым, проводит «Деловой Петербург». В этом году мероприятие организовано при поддержке ГК «ПСК» как девелопера, строящего новые жилые дома в центре, рядом с Невским проспектом и в других исторических районах Петербурга. 

В этом году посетителям представлено более трёх десятков работ известного фотохудожника Виталия Карповича. Его стиль — сочетание различных жанров и методов съёмки, что созвучно самому образу современного Петербурга, объединяющему в себе наследие великих зодчих и работу архитекторов нового времени. 

Новый проект ГК «ПСК», дом бизнес-класса «Новый Невский», станет новой жемчужиной Центрального района города. Проект, созданный архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнёры», формирует новый архитектурный ансамбль в локации Тележной улицы, всего в 50 шагах от Невского проспекта. Три стиля оформления фасадов в современном прочтении исторической застройки Петербурга даёт начало новому облику квартала. Индивидуальность и эстетика делает «Новый Невский» одним из самых ярких проектов жилой недвижимости в центре Петербурга. 

В «Новом Невском» 120 квартир, представленных планировками от одной до пяти комнат, от 47 до 183 кв. м. Высота потолков — 3,3 м. На последнем этаже с видовыми квартирами с террасами — 4 м. Подземный паркинг с доступом на лифте к этажам рассчитан на 89 машино-мест. 

ГК «ПСК» приглашает на выставку «Архитектурное наследие 2019», а затем  — оценить атмосферу будущего дома на виртуальной экскурсии в офисе продаж. Он открыт ежедневно по адресу: Невский пр., 163 Б. Персональные менеджеры расскажут о вариантах планировок, способах покупки и стоимости квартир. Запись на консультацию и подробности о жилом комплексе по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

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