С улицы Салова эвакуирована сотня человек, площадь пожара продолжает расти

Около сотни человек эвакуировано из зданий, находящихся рядом с горящим ангаром на улице Салова в Петербурге. Тем временем площадь горения увеличилась с 4500 до 5000 квадратных метров. Свежие данные сообщает 13 декабря ГУ МЧС по Петербургу.

автор фото - читатель «Фонтанки» Антон

В пресс-службе рассказали, что в складском помещении находятся автозапчасти, легковоспламеняющиеся жидкости и так далее. В компании «Техноком», офис которой расположен рядом, «Фонтанке» сообщили, что в горящем ангаре располагалась фирма, оказывающая полиграфические услуги.

На место для замера концентрации вредных частиц в воздухе выехала передвижная лаборатория.



