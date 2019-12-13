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Строительство
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13.12.2019 18:08
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Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

Setl Group

Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.

Победители получили золотые статуэтки – традиционный символ конкурса.

Setl Group
Setl Group

Жилой комплекс покорил компетентное жюри премии «КАИССА», который был учрежден Ассоциацией риэлторов Петербурга и Ленобласти в 1995 году. Stockholm – уникальный проект, созданный в традициях сдержанной европейской архитектуры. Два корпуса, выполненные в форме подков, возведены на набережной Большой Невки: из всех окон и с небольшой дворовой территории открывается вид на воду и зелень Елагина острова. В жилом комплексе спроектированы квартиры от однокомнатных до пятикомнатных, а также просторные видовые пентхаусы с панорамным остеклением и открытыми террасами. 

Stockholm был задуман как органичное продолжение береговой линии на стыке природного и городского ландшафтов. Поэтому для фасадов были выбраны природные оттенки – цвета благородной светло-песочной цветовой гаммы с темно-коричневыми вставками. 

Setl Group

Проект может похвастаться уютной прогулочной зоной на берегу, оформленной девелопером Setl Group. Здесь установлены необычные современные светильники, устроены цветники и проложены пешеходные дорожки. Жилой комплекс возведен в уединенной части Приморского района, в окружении парков и скверов: до Елагина острова 2 минуты пешком, рядом парк 300-летия Петербурга, инфраструктура Крестовского острова. 

Проект премиум-класса Stockholm в этом году стал обладателем многочисленных наград. Он стал первым на конкурсе «Золотой Трезини» и «Доверие потребителя». Читатели «Фонтанки» назвали благоустройство проекта лучшим в городе на конкурсе «Признание и Влияние». 

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК Stockholm – застройщик ООО "Приморский, 46", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/stockholm/declarations

 

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