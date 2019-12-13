Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

Setl Group

Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.

Победители получили золотые статуэтки – традиционный символ конкурса.

Setl Group

Жилой комплекс покорил компетентное жюри премии «КАИССА», который был учрежден Ассоциацией риэлторов Петербурга и Ленобласти в 1995 году. Stockholm – уникальный проект, созданный в традициях сдержанной европейской архитектуры. Два корпуса, выполненные в форме подков, возведены на набережной Большой Невки: из всех окон и с небольшой дворовой территории открывается вид на воду и зелень Елагина острова. В жилом комплексе спроектированы квартиры от однокомнатных до пятикомнатных, а также просторные видовые пентхаусы с панорамным остеклением и открытыми террасами.

Stockholm был задуман как органичное продолжение береговой линии на стыке природного и городского ландшафтов. Поэтому для фасадов были выбраны природные оттенки – цвета благородной светло-песочной цветовой гаммы с темно-коричневыми вставками.

Проект может похвастаться уютной прогулочной зоной на берегу, оформленной девелопером Setl Group. Здесь установлены необычные современные светильники, устроены цветники и проложены пешеходные дорожки. Жилой комплекс возведен в уединенной части Приморского района, в окружении парков и скверов: до Елагина острова 2 минуты пешком, рядом парк 300-летия Петербурга, инфраструктура Крестовского острова.

Проект премиум-класса Stockholm в этом году стал обладателем многочисленных наград. Он стал первым на конкурсе «Золотой Трезини» и «Доверие потребителя». Читатели «Фонтанки» назвали благоустройство проекта лучшим в городе на конкурсе «Признание и Влияние».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»