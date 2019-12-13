Девушка попала под электропоезд в районе Сосновой Поляны. И выжила

Врачам скорой в эти минуты передают пострадавшую в районе станции Сосновая Поляна. Её сбила электричка.

О ЧП на железной дороге в районе проспекта Ветеранов в Петербурге сообщили читатели «Фонтанки». По их информации, около 17.30 у станции сбили человека.

В транспортной полиции нашему изданию факт наезда подтвердили. По предварительной информации, под электропоезд попала девушка. Она осталась жива, на месте работает скорая.

Все подробности инцидента устанавливаются.







