Наперекор макроэкономике

Несмотря на постоянное нытье электората, что жизнь, мол, становится все дороже, чиновники с Росстатом не устают терпеливо объяснять: это самообман, морок, а на самом деле инфляция у нас сейчас - ниже некуда.

В чем причина этих разногласий? Просто россияне покупают не ту еду, одеваются не в то и вообще тратят деньги совсем не туда, куда нужно. Вот инструкция, как должен вести себя образцовый потребитель, чтобы у него не возникало сомнений в заявлениях чиновников.

В этом году власти РФ замахнулись на исторический рекорд — показать самую низкую инфляцию за все время существования новой России. Сказано — сделано.

«Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации, с момента образования нашей страны», — заявил на днях премьер-министр Дмитрий Медведев.

Если копать глубже, легко понять, что инфляция — существо многоликое. Наиболее близка народу ее ипостась, называемая индексом потребительских цен, который рассказывает, насколько изменилась цена конкретных групп товаров. Очищенный от сезонного фактора и прочей статистической мишуры, этот индекс, грубо говоря, отвечает на вопрос, насколько изменились цены на стерилизованное молоко — не какой-то конкретной марки, а в целом. Или крупу манную. Или вообще электроутюг.

Согласно закону больших чисел, наличие большого массива данных об изменениях цен по всей стране позволяет Росстату гарантировать устойчивость средних значений. То есть, если в магазине «24 часа» рядом с вашим домом год назад пискаревское молоко стоило 50 рублей за литр, а теперь — 55, это не имеет значения для науки.

Берите в руки свежие таблицы Петростата, и ищите пальцем нужную строчку. Видите: «Молоко стерилизованное, л». «Индексы в % к декабрю 2018 года» — 103,6. А значит, на самом деле молоко, что вы покупаете стоит... в школе же учились? Считать умеете? Правильно - 51,8 рубля. Не хотите — не верьте. Продавец в это тоже вряд ли поверит, но статистическая наука, на которую опираются наши чиновники, такие глупости не интересуют. Статистика — она чья? – Государственная. А молоко чье? – Ваше.

Где-то цена выросла чуть меньше, где-то чуть больше, а в среднем по больнице и выходят те самые +3,6%. И наверняка в нашем городе где-то есть магазин, где цена на молоко изменилась за год ровно на столько. Примечательно, что в статистике не указано, что цены сравниваются по одной и той же марке, с тем же самым процентом жирности и того же самого качества. Оно и понятно, ведь это уже совсем другие ученые должны считать.

Но житейская мудрость подсказывает, что для достижения искомого значения инфляции можно сравнить совсем разные виды молока — ведь для статистики берется лишь группа товаров и цена. Но кто должен разглядывать, что там в пакете? Глава минэкономразвития Максим Орешкин? Или руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина? Вот вряд ли. Так что давайте договоримся, что где-то цена на молоко действительно изменилась на оглашенную сумму.

И на фоне данных со всех городов и весей необъятной родины, показатели петербургской статистики Петростата даже радужнее, чем в целом по стране. Индекс цен на потребительские товары и платные услуги с начала 2019 года по конец ноября составил в Петербурге 2,6%.

Из 98 товаров и услуг, изменения цен на которые и формируют индекс, 53 подорожали выше уровня 2,6%, и еще пять позиций (все из категории «одежда») продемонстрировали эталонный рост стоимости. То есть, большинство товаров и услуг из списка Петростата все же дорожали сильнее — многие весьма заметно — чем нам показывает индекс цен.

Абсолютным рекордсменом по росту стоимости в этом году стал — внезапно — отечественный анальгин. Он подорожал сразу на 25,3%. Вместе с ним на 19,5% выросла цена на валидол, еще на 12,6% подорожал корвалол и на 7,7% – отечественный аспирин. Здесь все понятно. Те, кто покупает дешевые российские лекарства, явно имеют повод жаловаться. Те же, кто лечится тем, что подороже, могут лишь пожимать плечами: какая-такая инфляция?

Резко — на 21,1% – стало дороже пшено, гречка — на 18,5%, манка — на 9,3%. Здесь ситуация еще проще. Надо переходить на другие злаки. Петростат уверен, что рис подорожал в пределах статистической погрешности — всего 0,1%, а овсянка и вовсе подешевела на 3,9%.

Чай подорожал на 7,4%? Ну ничего страшного, пейте кофе — он вырос в цене на ничтожные 1,7%, вряд ли это сильно бьет по карману.

Чуть сложнее с молочными продуктами. В лидерах роста — победоносно импортозамещенное сливочное масло — сразу на 10,2%. Пастеризованное молоко стало дороже на 8,2%, сметана — на 6,2%, кефир и другая кисломолочка — на 5,1%, сыр — на 4%, стерилизованное молоко — на 3,6%, творог (тот, что пожирнее) — на 3,2%. Многие думают, что заменить молочные продукты нечем. Но это глубокое заблуждение. Например, маргарин подорожал на смешные 2,9%. Да, это выше индекса, но какая экономия по сравнению со сливочным маслом! А, например, привычку жарить яичницу на нем давно пора заменить на приготовление яиц в масле подсолнечном (оно, на минутку, подешевело на 7,4%). А, кстати, яйца и того больше — сразу на 11,5%. Просто надо менять как-то свои барские замашки, и никакой инфляции у вас не будет.

Теперь к взрослым потребностям. Во-первых, плохая новость для курильщиков: сигареты дорожают адски. Отечественные — на 13,3%, импортные — на 11%. Что делать, чтобы перестать это замечать — сами догадываетесь.

Труднее с алкоголем. Но и тут проблемы только у любителей шика. Выше индекса подорожало только отечественное шампанское (+3,3%). Разумеется, выход простой — пейте пиво. Оно и пенится, и на вид симпатичное, и подорожало всего на 0,3%. А если повод какой торжественный, пожалуйста, – отечественный коньяк — он подешевел на 0,6%. Однако и тут лучше не выпендириваться и брать ее, родимую (минус 0,7%). Есть и более кардинальные способы. Намекаем: в этом году у нас небывалый урожай сахара. Прям все склады забиты. Как следствие — сахар подешевел на 30,3%. Прямо так и тянет индекс потребительских цен вниз.

Вот все говорят, говядина подорожала. Ну да, подорожала. У Петростата – на 5,7%. Но окорочка-то — всего на 0,1%. А если целую тушку брать — так и вовсе дешевле, чем год назад, причем сразу на 4,6%. А если вы такой состоятельный гражданин, что вам только говядину подавай, ну так и не жалуйтесь, что она дорожает.

Еще проблема — стало труднее поддерживать чистоту. Туалетное мыло — на 10% подорожало, стиральный порошок — на 8,5%. Химчистка мужского костюма — на 7,5%. Модельная женская стрижка — на 4,8%. Даже помывка в бане в общем зале теперь обходится на 3,3% дороже, чем год назад. На это вам любой грамотный объяснит, что главное — это внутренняя чистота. Тем, кто о ней, в первую очередь, печется, тому никакая инфляция нипочем. И, кстати, по поводу внутренностей — УЗИ брюшной полости выросло в цене всего-ничего на 1,8%. Так что смотрите сами, на что в первую очередь ориентироваться.

Есть еще странности со стройматериалами. Например, по мнению Петростата, у нас кирпич подешевел на 1,8%. Казалось бы, время строиться. Но если бы все так просто: цемент, как назло, подорожал на 5,2%. Тут ситуация патовая. Возможно, выход — накупить сейчас кирпичей, а раствор для них потом как-нибудь. Когда конъюнктура будет более подходящей. Да и вообще представители одной из крупнейших городских сетей магазинов стройматериалов огорошили «Фонтанку», мол, в среднем товары у них подорожали с начала года на предательски высокие 3,6%, задирая индекс потребительских цен в городе.

Отдельная история с совсем уж элементами роскоши — бытовой техникой и электроникой. Судя по расчетам Петростата, у нас всего за год холодильники подешевели на 7,8%, телевизоры — на 11,6%, а самое приятное, что утюги — сразу на 17,4%. Никакой другой электроники в отчетах статистиков нет. А в чем причина такого аттракциона невиданной щедрости, на первый взгляд, не понять. На выручку приходит Дмитрий Алексеев, глава одной самых больших в стране профильных магазинов.

«Проиллюстрирую на примере смартфонов, так нагляднее. Стартует в 2018-м флагман Samsung. Он стоит 100 тысяч рублей. В 2019 выйдет другой флагман за 100 тысяч рублей, а флагман 2018-го будет стоить уже 60. Подешевели смартфоны? Если смотреть на цену конкретной модели, то да. А если в разрезе «флагман этого года», то нет», – объясняет Дмитрий Алексеев хитрости ценообразования на своем рынке, уточняя, что производители более простой техники поступают так же. Вывод простой — не стоит гоняться за новинками. Лучше брать уже давно проверенную, и инфляция вас не будет особо беспокоить.

Примерно такая же ситуация и по всему спектру потребительской корзины. Всегда можно выкрутиться. Вместо мужских брюк (+4,5%) лучше купить ребенку куртку (+0,8%). Вместо рыбы (+8,6%) – капусту (минус 24,4%). Сходить не в театр (+14,7%), а в кино (+0,8%).

Всегда есть возможность не ныть, что все вокруг плохо, а искать поводы для радости. Живем-то один раз. Главное — правильно расставлять приоритеты.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»