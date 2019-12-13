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Происшествия
13.12.2019 18:15
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Площадь пожара на Салова выросла в два раза. Огнём охвачены уже 4500 метров

Площадь пожара на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга увеличилась до 4500 квадратных метров. Пожарные всё ещё выясняют, что находится внутри ангара.

Об этом вечером 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. На месте, по их данным, работают 44 единицы техники и 172 человека личного состава.

Напомним, ранее сообщалось о площади возгорания в 2000 квадратных метров. Ранг пожара повышен до второго номера, https://www.fontanka.ru/2019/12/13/128/ что может объясняться наличием на складе горючих материалов. Судя по фотографиям опубликованным в соцсетях, внутри может находится автосервис.


На место выехал глава района Константин Серов. Он сообщили, что по-соседству с ангаром расположен оптовый рынок, угрозы перехода огня на него нет. В МЧС главе сообщили, что жертв в пожаре нет. Ведется работа по локализации огня


 

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