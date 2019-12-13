ФСБ пришла к крупному производителю навигационного оборудования. На Обводном ищут следы «обнала»

Оперативники банковского отдела Службы экономической безопасности ФСБ провели оперативные мероприятия в офисе компании «Котлин-Новатор». Дело возбуждено по статье о незаконной банковской деятельности.

По информации «Фонтанки», 13 декабря силовики пришли с обысками на Обводный канал, 14, где расположен офис предприятия. Уголовное дело по статье 172 УК возбуждено следственным управлением УМВД по Центральному району. В отделе безопасности компании заявили, что никаких «гостей» в пятницу 13-го в компании не было.

АО «Котлин-Новатор» зарегистрировано в 1998 году, было дочерним предприятием ОАО «Холдинговая компания "Ленинец"». Сейчас список акционеров скрыт, но СПАРК называет головной компанией НТЦ «Радиоэлектронные системы», чей совладелец Александр Жук является директором «Котлин-Новатор».

Компания разрабатывает и производит прицельно-навигационные пилотажные комплексы для самолетов. На сайте предприятия говорится, что в рамках реализации гособоронзаказа, а также российских и международных контрактов в области военно-технического сотрудничества АО «Котлин-Новатор» реализует ряд масштабных проектов совместно с ведущими представителями авиастроительной отрасли: ПАО «ОАК», ПАО «АК им. С.В. Ильюшина», ПАО «Компания Сухой», АО «Авиастар-СП», ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», ПАО «Корпорация «Иркут», ПАО «Туполев» и другими. В частности, в 2019 году заключен контракт на 55 млн рублей с ПАО «ИЛ».



