На проспекте Энгельса сносят завод «Светлана». На его месте построят жилье

В Петербурге на Светлановском проспекте сносят здание завода, который и подарил название этой магистрали. Фото демонтажа 13 декабря опубликовал во «ВКонтакте» очевидец.

Здание фасадом выходит на Светлановский проспект, но имеет адрес: проспект Энгельса, 27АШ. На сайте Госстройнадзора говорится, что разрешения на строительство на этом участке многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой получило ООО «Специализированный застройщик «Созидание». Компания входит в холдинг Setl Group. В пресс-службе холдинга «Фонтанке» уточнили, что на этом месте возводится жилой комплекс «Панорама парк Сосновка». Демонтаж зданий на территории, как говорится на сайте проекта, начался осенью 2019 года. Рядом, на Манчестерской улице, этот же застройщик возводит Panorama Park.

Пользователи в комментариях высказали опасения возможным ростом транспортной нагрузки и поделились воспоминаниями о работе на заводе «Светлана».

В мае 2019 года порядка 70% площадей соседнего здания, расположенного по адресу: проспект Энгельса, 27Х, с торгов приобрела московская компания «Стандарт-Истейт», которая принадлежит петербургскому бизнесмену Александру Смирнову, владельцу сети ювелирных магазинов «585».



