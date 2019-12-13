Новогодний шопинг в Пушкинском районе

Последние дни перед Новым годом знаменуются активными походами по магазинам. Подарки для близких и угощения для праздничного стола, наряды и предметы интерьера, обновки в гардероб и новинки бытовой техники – многие вещи становятся срочно нужны, к тому же продавцы соблазняют скидками. Это время больших искушений для нас, и испытаний для кошелька.

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Как купить то, что нужно, не разориться и не устать от праздничной суеты? Попробуем вместе сформулировать правила «новогоднего шопинга».

Удобно, когда всё необходимое оказывается в радиусе района проживания. Иначе время и нервы, потраченные в пробках (а перед Новым годом они есть везде) сведут на нет радость от сделанных покупок. Жителям Пушкинского района и Царскосельских холмов повезло: здесь большой выбор магазинов и торговых центров, где можно найти и оригинальный подарок и подходящую вещь для себя. Множите жители малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» на подъезде к Пушкину будут встречать Новый год в новом доме впервые. Начать стоит с составления плана.

Составляем чёткий план

Куда, когда и за чем вы отправитесь? Напишите список, кого вы планируете поздравить. Не лишним будет обозначить примерную сумму подарка для каждого. Так вы ни про кого не забудете и убережете себя от чрезмерных трат. То же самое с угощением для праздничного стола: заранее продумайте новогоднее меню, выпишите, какие понадобятся продукты. Определите бюджет на праздники.

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За подарками – в торговые центры

Для новогоднего шопинга лучше выбирать крупные торговые центры со множеством производителей и продавцов. На юге Петербурга на Пулковском шоссе таковых несколько. Жители Пушкинского района совершают там покупки в течение года и, конечно, не преминут отправиться сюда на новогодний шопинг. От малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» эта дорога займет всего 10-15 минут. Среди ближайших торговых центров – магазины постоянных распродаж с известными дизайнерскими брендами, ритейлеры, предлагающие товары для дома, супермаркеты.

За продуктами – в магазины и на рынок

Покупать продукты лучше в несколько приёмов. Заранее выбрать день для продуктов длительного хранения: конфеты, шоколад, растительное и оливковое масло, консервы, соленья и маринады, специи. Вторая партия продуктов – это замороженное мясо и рыба, майонез. Их можно купить незадолго до праздника. Накануне останется приобрести то, что должно быть на столе свежайшим: овощи, фрукты, десерты. Если магазина в шаговой доступности недостаточно (а рядом с новостройками «Образцовые кварталы» уже есть несколько продовольственных магазинов крупных сетей) предлагаем съездить гипермаркет.

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Фермерские продукты многие пушкинцы предпочитают покупать на рынках. Один из самых больших – Царскосельский, находится в самом центре Пушкина, во дворе торгового комплекса Гостиный Двор. Здесь можно купить свежее мясо, зелень, овощи, фрукты, творог, сыры и свежую выпечку. Заметим, что на первом этаже ЖК «Образцовые кварталы» торговых и коммерческих помещений нет – дома построены только для жильцов, и предназначены для их спокойной комфортной жизни.

Новогодние цены на квартиры от застройщика

В декабре застройщик подготовил для своих покупателей приятный сюрприз. На готовые и строящиеся квартиры в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» предоставляется скидка от 25 000 до 200 000 рублей. Бронирование производится бесплатно! Сроки акции: с 6.12.2019 по 30.12.2019.

Подробности в офисе продаж ООО «Терминал-Ресурс» по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

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