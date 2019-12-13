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13.12.2019 17:41
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Детки в клетке. Родители учеников петербургской школы пожаловались на новую пропускную систему

Запуск новой системы безопасности в школе №509 Красносельского района Петербурга спровоцировал столпотворение на входе. Об этом «Фонтанке» сообщили возмущенные родители учащихся. 13 декабря горожане направили жалобу в администрацию учебного заведения.

Мама одного из младшеклассников сообщила, что в школе несколько дней назад установили турникеты, а впервые система контроля доступа и посещаемости заработала в этот четверг. В то утро ребята в верхней одежде с ранцами за спинами толпились на входе в очереди, конец которой выходил на улицу. У турникетов детей встречали директор, завуч и учителя начальной школы. Забывших или не оформивших специальный пропуск, со слов родительницы, не пропускали в школу: «У вас, говорят, карточек нет, вы – не проходите».

автор видео - читательница «Фонтанки» Наталья

 

«Дети стояли с 8:20. Их все толкали, так как там мало места. Многие дети плакали. И их все равно не пускали», – говорит петербурженка по имени Наталья. В родительском чате она видела сообщения о синяках и шишках у детей.


 


По словам женщины, 13 декабря толпа собралась снова. «Многих родителей это возмутило», – отметила мама. В пятницу родители направили жалобу администрации школы. Если понадобится, говорит Наталья, они обратятся в прокуратуру.

Системы контроля доступа и посещаемости работают в 521 школе Петербурга, отмечается на сайте школы №509. Проект реализует группа компаний «Росохрана» и ООО «Центр школьных технологий».

«Установка системы произведена в строгом соответствии с действующими федеральными законами РФ и требованиями пожарной безопасности», – гласит сайт учебного заведения. В администрации школы оперативно на запрос «Фонтанки» не ответили, а по телефону директор Марина Зверева разговаривать не стала.

Узнав о проблемах в петербургской школе, в «Центре школьных технологий» пояснили, что детей могут пропускать в школу без карточек. Для этого ребенок может показать ученический билет или другим образом подтвердить свою личность.

«В таком случае вахтер сверяет информацию с базой данных и пропускает в ручном режиме», – сказал представитель компании.

Он также подчеркнул, что пропуска выдаются всем учащимся, вне зависимости от того подключают ли их родители платную услугу СМС-оповещений. В любом случае, родитель имеет право отказаться от карточки.

В петербургском комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что таких жалоб на систему контроля доступа и посещаемости ранее не поступало. В ведомстве предположили, что в школе №509 «не совсем правильная организация процесса».
 


«Обычно система вводится, проходит тестирование, могут технические нюансы возникать, но от этого не должны страдать дети», – заявил представитель комитета.


 

«Фонтанка» ранее писала о тестировании подобной системы безопасности в школах Петроградского района. С помощью специальных карт ученики могут не только попадать в школу, но и расплачиваться в столовой.


 

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