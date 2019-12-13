Инвесторов позвали в теплицы. Смольный объявил конкурс на реконструкцию оранжерей Таврического сада

Комитет по инвестициям Петербурга объявил конкурс на заключение концессионного соглашения по реконструкции оранжерей Таврического сада. Как следует из опубликованной 13 декабря конкурсной документации, теплицы на углу Шпалерной и Потемкинской улиц отдадут бизнесу на 49 лет.

В четырех помещениях суммарной площадью 13,2 тысячи кв. м появятся три оранжереи, а также помещения для выставок, концертов и досуга. Их доля должна составить не менее 60% общей площади.

Собственно оранжереи займут площадь не менее 1000 кв. м. В них чиновники требуют от инвестора разместить от 10 до 100 видов растений. Помещения для организации досуга займут не менее 4500 кв. м. По условиям конкурса, в них появится не менее 50 растений.

Выставочные помещения будут вмещать единовременно не менее 300 человек, а две концертно-выставочные площадки насчитывать не менее 50 мест.





Прием заявок начнется 17 декабря, победителя выберут 30 июля 2020 года.

О намерении отдать бизнесу оранжереи Таврического сада Смольный объявил весной 2019 года. Об интересе к проекту заявили три претендента: ООО «ТатПроект» (холдинг Ginza Project), Фонд социальных инвестиций «Газпрома» и ООО «Тандем-Истейт».

Содержание конкурсной документации было утверждено в ходе совещания малого правительства Смольного 9 декабря. Условия для инвесторов вызвали бурные дебаты между инвестиционным и экономическим блоками. Основное опасение последнего в том, что вместо аналога «Новой Голландии» горожане могут получить набор офисов, ресторанов и выставку растений.

Территорию в Таврическом саду на углу Потёмкинской и Шпалерной улиц, на которой сейчас находятся заброшенные с советских времен теплицы, бизнес пытается освоить более 10 лет. В 2008 году компания «Потемкинская», на 80% контролируемая бизнесменом Алексеем Редозубовым, намеревалась возвести здесь жилой комплекс, но не смогла получить разрешение на строительство и обанкротилась. Земля в качестве залога по кредиту досталась банку «Санкт-Петербург», у которого в 2017 году ее выкупил Смольный. 2,7 га обошлись городу в 1 млрд рублей.