«Фонтанка» светская. Как петербургский бомонд встретился с героями новостей

В главном штабе Эрмитажа 12 декабря проходила церемония вручения премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Она объединила петербуржцев из самых разных миров.

Как в ленте новостей «Фонтанки» соседствуют топ-менеджеры и простые горожане, так же и в четверг в Главном штабе собрались герои публикаций и читатели, чтобы чествовать самые популярные компании Петербурга и самых влиятельных петербуржцев.

Первое, что отмечали гости церемонии — действительно высокий уровень VIP-гостей и первых лиц. Основной владелец «Группы ЛСР» Андрей Молчанов (самый влиятельный строитель по версии экспертов «Фонтанки») сидел в зрительном зале рядом с главой SetlGroup Максимом Шубаревым (лучшим работодателем города по итогам народного голосования). Признанный самым влиятельным владельцем бизнеса Борис Ротенберг соседствовал с главой Herst Shkulev Media Виктором Шкулевым. На главную сцену премии для оглашения имен победителей выходили многие известные люди, в числе которых руководитель спортивной Федерации бокса Максим Жуков, генеральный директор Объединения строителей Санкт-Петербурга города Алексей Белоусов, председатель правления ИК Евроинвест Андрей Березин, а также Михаил Сасонко – президент компании «Галерея Михайлов», изготовившей эксклюзивные золотые значки с грифоном, которые получили все победители.

Приветственный адрес гостям и организаторам церемонии губернатор Петербурга Александр Беглов передал с Инной Карпушиной, руководителем пресс-службы правительства города. Она получила премию как самый влиятельный человек в городских коммуникациях и GR. Награды руководителям строительных компаний за признанные лучшими жилые комплексы города вручал профильный вице-губернатор Николай Линченко.





Десятки руководителей и владельцев крупных городских компаний соседствовали в зале и на фуршете с не менее важными городскими героями. Вручать премии на сцене были приглашены протоиерей Александр Ткаченко, основатель первого в России детского хосписа и Елена Грачева, координатор программ благотворительного фонда «АдВита», который занимается помощью онкобольным

Также в церемонии награждения принимали участие Андрей Соснов, особый спортсмен и марафонец, капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабуркин, которые прославились тем, что помогли рожающей в пробке петербурженке, Виктор Корнев и Марк Маклаков, спасшие детей из тонувшей машины и многие другие герои публикаций «Фонтанки».