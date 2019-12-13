Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

«Строительный трест»

Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта».

Торжественная церемония награждения прошла 11 декабря 2019 года в Особняке Глуховского. В мероприятии принимали участие лидеры рынка загородного домостроения и девелопмента Петербурга и Ленинградской области.

Организатором премии выступает журнал «Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости». Премия вручается за достижения в сферах девелопмента и архитектуры, за применение инновационных технологий и сервисов для покупателей и жителей коттеджных поселков, за реализацию инвестиционных инфраструктурных проектов, в том числе объектов образования, спорта и отдыха, а также за продвижение российских технологий на международном рынке. В 2019 году награждены лауреаты в 15 номинациях.

На сегодняшний день компания «Строительный трест» реализует два коттеджных поселка: проект бизнес-класса «Сад времени» в Петергофе и проект премиум-класса «Озерный край» в пос. Токсово.

Поселок «Сад времени» состоит из 112 домовладений с собственными земельными участками. Коттеджи строятся вокруг живописного пруда Бауш. На текущий момент поселок реализован более чем наполовину. Все коттеджи построены в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Территория поселка благоустроена: высажены деревья и кустарники, созданы прогулочные дорожки, проведено освещение, установлены малые архитектурные формы, построен пирс и детская площадка. В планах компании проектирование и строительство детского сада. Коттеджный поселок «Озерный край» – это 12 домовладений, расположенных на живописном полуострове, с трех сторон окруженном водами озера Вероярви. Площадь территории коттеджного поселка составляет 5 га, и каждая вилла строится на собственном земельном участке площадью от 12 до 42 соток. Территория данного поселка также благоустроена: создана прогулочная зона, установлены скамейки, проведено освещение, а также благоустроен пляж.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Коттеджный поселок «Сад времени» – застройщик ООО «Управляющая компания «ДОХОД», разрешение на строительство RU475 04108 «444» от 22.08.2008, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Коттеджный поселок «Озерный край» – застройщик ЗАО «ПрофИнженерСтрой», разрешение на строительство № 78-257ИЖС-2014 от 09.07.2014, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/