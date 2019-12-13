Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 62.55р
69.86р
17:48 13.12.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
13.12.2019 17:28
Печать

Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

«Строительный трест»

Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта». 

Торжественная церемония награждения прошла 11 декабря 2019 года в Особняке Глуховского. В мероприятии принимали участие лидеры рынка загородного домостроения и девелопмента Петербурга и Ленинградской области.

Организатором премии выступает журнал «Загородное обозрение. Салон загородной недвижимости». Премия вручается за достижения в сферах девелопмента и архитектуры, за применение инновационных технологий и сервисов для покупателей и жителей коттеджных поселков, за реализацию инвестиционных инфраструктурных проектов, в том числе объектов образования, спорта и отдыха, а также за продвижение российских технологий на международном рынке. В 2019 году награждены лауреаты в 15 номинациях.

На сегодняшний день компания «Строительный трест» реализует два коттеджных поселка: проект бизнес-класса «Сад времени» в Петергофе и проект премиум-класса «Озерный край» в пос. Токсово. 

Поселок «Сад времени» состоит из 112 домовладений с собственными земельными участками. Коттеджи строятся вокруг живописного пруда Бауш. На текущий момент поселок реализован более чем наполовину. Все коттеджи построены в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Территория поселка благоустроена: высажены деревья и кустарники, созданы прогулочные дорожки, проведено освещение, установлены малые архитектурные формы, построен пирс и детская площадка. В планах компании проектирование и строительство детского сада. Коттеджный поселок «Озерный край» – это 12 домовладений, расположенных на живописном полуострове, с трех сторон окруженном водами озера Вероярви. Площадь территории коттеджного поселка составляет 5 га, и каждая вилла строится на собственном земельном участке площадью от 12 до 42 соток. Территория данного поселка также благоустроена: создана прогулочная зона, установлены скамейки, проведено освещение, а также благоустроен пляж.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Коттеджный поселок «Сад времени» – застройщик ООО «Управляющая компания «ДОХОД», разрешение на строительство RU475 04108 «444» от 22.08.2008, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

Коттеджный поселок «Озерный край» – застройщик ЗАО «ПрофИнженерСтрой», разрешение на строительство № 78-257ИЖС-2014 от 09.07.2014, проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

 

РАЗМЕСТИТЬ "НОВОСТЬ КОМПАНИИ" ОНЛАЙН

 

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Новости компаний
      «Строительный трест»
      13.12.2019 17:28

      Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

      Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      13.12.2019 17:13

      «Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).
      ГК «Ленстройтрест»
      13.12.2019 16:51

      Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

      12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».
      Setl Group
      13.12.2019 16:08

      Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

      Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» – самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      13.12.2019 15:21

      Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

      МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.12.2019 12:24

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

      В Москве состоялась ХIII ежегодная церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS 2019 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance.
      ЖК YOGA/«Лидер Групп»
      13.12.2019 11:35

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК YOGA

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди проекта YOGA, возводимого застройщиком на Комендантском проспекте.
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.
      12.12.2019 16:55

      ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

      В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ.
      "ПСК"
      12.12.2019 13:57

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      Группа ЦДС
      12.12.2019 13:37

      До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

      В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      12.12.2019 12:10

      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

      Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.