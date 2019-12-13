Хоккейный матч Россия – Финляндия пройдет на «Газпром Арене» при аншлаге – ожидается 68 тысяч зрителей

Выкуплены практически все билеты на матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия, который пройдет в Петербурге 15 декабря. Как сообщают организаторы, в продаже осталось около 100 проходок.

Таким образом, общая посещаемость игры ожидается на уровне 68 тысяч зрителей.

Напомним, что матч пройдет в рамках проекта «Русская классика» – это два хоккейных матча, которые проходят на «Газпром Арене». Второй встречей станет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА, которая состоится 19 декабря. На армейское дерби билеты все еще можно приобрести.

Напомним, первая «Русская классика» прошла в Петербурга в 2018 году. Матчи проходили в том же формате: Россия – Финляндия и СКА – ЦСКА. Встреча Россия – Финляндия установила рекорд отечественных чемпионатов по посещаемости: на стадионе присутствовали 71 381 зритель. Предыдущее достижение было датировано 1957 годом и составляло 55 тысяч зрителей. Общая аудитория двух игр «Русской классики» составила 139 151 человек. Проходила и в прошлом году, читайте в материале «Фонтанки»



