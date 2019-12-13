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Спорт
13.12.2019 17:20
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Хоккейный матч Россия – Финляндия пройдет на «Газпром Арене» при аншлаге – ожидается 68 тысяч зрителей

Выкуплены практически все билеты на матч Кубка Первого канала Россия – Финляндия, который пройдет в Петербурге 15 декабря. Как сообщают организаторы, в продаже осталось около 100 проходок.

Таким образом, общая посещаемость игры ожидается на уровне 68 тысяч зрителей.

пресс-служба хоккейного клуба СКА — Санкт-Петербург

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Напомним, что матч пройдет в рамках проекта «Русская классика» это два хоккейных матча, которые проходят на «Газпром Арене». Второй встречей станет матч регулярного чемпионата КХЛ СКА ЦСКА, которая состоится 19 декабря. На армейское дерби билеты все еще можно приобрести.

Напомним, первая «Русская классика» прошла в Петербурга в 2018 году. Матчи проходили в том же формате: Россия Финляндия и СКА ЦСКА. Встреча Россия Финляндия установила рекорд отечественных чемпионатов по посещаемости: на стадионе присутствовали 71 381 зритель. Предыдущее достижение было датировано 1957 годом и составляло 55 тысяч зрителей. Общая аудитория двух игр «Русской классики» составила 139 151 человек. Проходила и в прошлом году, читайте в материале «Фонтанки»


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