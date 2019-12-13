Харлашкин доехал до пересадочной. Председатель КРТИ покинет Смольный, чтобы возглавить «Метрострой»

Председатель КРТИ Сергей Харлашкин уже на следующей неделе может стать исполняющим обязанности директора «Метростроя». Именно он 5 лет принимал и не принимал работы от компании.

Сергей Харлашкин / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О готовящемся назначении Сергея Харлашкина в «Метрострой» «Фонтанке» сообщили сразу несколько источников в транспортном блоке Смольного. По их словам, уже на следующей неделе председатель КРТИ может покинуть должность, чтобы 17 числа совет директоров компании утвердил его кандидатуру — пока в статусе временно исполняющего обязанности гендиректора. Прием его ждет холодный.

Сам Сергей Харлашкин воздержался от комментариев, как и «Метрострой». Не стали подтверждать информацию о готовящейся рокировке и в пресс-службе губернатора. При этом, уверяют источники «Фонтанки», решение принято на уровне первого лица города. Что логично – именно Смольный как акционер должен выдвигать кандидатуру нового генерального. В любом случае совет директоров 17 декабря по поводу нового руководителя точно соберется. Со старым беда — Николай Александров находится в СИЗО по обвинению в растрате, и пробудет там до февраля.

Этот паззл так причудливо складывается, что сначала в версию о назначении Харлащкина в «Метрострой» даже не верится. В тот же год, когда чиновник пришел в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (2014), КРТИ и «Метрострой» подписали контракт на строительство трех новых станций Фрунзенского радиуса. Это превратилось в пятилетний сериал, за которым увлеченно следили все заинтересованные, изредка отвлекаясь на строительство «футбольного» участка зеленой линии. Изначально, еще до Харлашкина, стоимость контракта была волевым решением снижена на треть, что и стало главным аргументом подрядчика, когда он оправдывался за сорванные сроки. А срывались они неоднократно, так что и обмен любезностями между заказчиком и исполнителем происходил на регулярной основе.





Не добавляло дружбы и нескрываемое желание Смольного получить контроль над компанией. Попытки начались задолго Харлашкина, но и при нем город постоянно заявлял о готовящейся допэмиссии с выкупом акций. Сейчас у Смольного и метрополитена 28% и 33% акций соответственно, у отца и сына Александровых (бывший и нынешний директоры) 17,19% и 9,82%. Но если привилегированные акции голосуют – а они голосуют, Александровы могут принимать решения по управлению «Метростроем». В уставном капитале у Николая Александрова 24,95%, у его отца — 13,62%, у «Петербургского метрополитена» 25%, у КИО — 21%.

Разговоры о перераспределении акций раздражали руководство «Метростроя»: оно утверждало, что это вредит работе и что конкретного предложения город не делал. При этом в конце 2018 года врио губернатора Александр Беглов заявил без обиняков: «Город должен иметь контрольный пакет акций ОАО «Метрострой». Параллельно Смольный озвучивал планы по привлечению новых подрядчиков к строительству подземки, что многими воспринималось как элемент давления на руководство предприятия.

Вскоре «Метрострой», потрепанный строительством стадиона на Крестовском, свалился в пропасть: все три строящиеся линии метро — включая Фрунзенский радиус — отложились по времени, встречи чиновников с рабочими, которые месяцами не получали зарплаты, стали традицией, а налоговая принесла в компанию претензий на 800 млн. В начале года Смольный расторг с «Метростроем» все контракты — правда, ненадолго: вскоре компанию снова запустили на объекты, а фиолетовую линию назначили к запуску на осень.



Еще в августе Сергей Харлашкин, отвечая на вопрос о возможном банкротстве «Метростроя» после завершения строительства Фрунзенского радиуса, заявил: «Это вопрос диалектический. Мамонтов тоже никто не спрашивал». Диалектика момента вылилась в трагикомедию. Станции открыли 3 октября — со второго раза, так как во время первой церемонии пришли к выводу, что они не готовы к нештатной ситуации. Участники того несостоявшегося запуска рассказывают, что из толпы метростроевцы выкрикивали нелицеприятное в адрес Харлашкина. И немудрено: позиция компании в отношении зарплат и общего состояния «Метростроя» сводилась к тому, что заказчик отказывается принимать работы и оплачивать их. К тому времени МВД и прокуратура уже искали 360 млн, пропавшие в грунтах Фрунзенского радиуса, а спустя два месяца после открытия станций Николай Александров был задержан — правда по другому делу: по версии УФСБ он заплатил за несуществующий щебень для фиолетовой линии 178 млн рублей, часть которых к нему же и вернулась. Сам Александров утверждал, что изоляция директора может серьезно затормозить деятельность «Метростроя», однако суд отправил его под стражу до февраля. Некоторые восприняли арест как то самое «конкретное предложение» от Смольного, которого в упор не видел Александров.



Сергей Харлашкин возглавил КРТИ в 2014 году, сменив Анатолия Мишанова, который, в свою очередь, исполнял обязанности председателя после ухода Дмитрия Буренина. До этого Харлашкин работал в московских и подмосковных дорожных предприятиях, в том числе – «Мосводоканалстрое» и «Мосавтодор и партнеры». Не будет преувеличением сказать, что по части крупных объектов (за исключением Фрунзенского радиуса) его карьера в комитете свелась к подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже в конце 2014-го был подписан первый контракт на подготовку к строительству зеленой линии метро от «Приморской» к «Беговой»: успела она аккурат к мундиалю, хотя застывшие траволаторы и обвалившаяся плитка до сих являются памятниками спортивному авралу.

В этой же околофутбольной категории — продление набережной Макарова, мост Бетанкура, Яхтенный мост, Пулковско-Дунайская развязка. Их гнали, как могли: через грунтовые дела МВД и ФСБ под землей и на поверхности, через снесенные и прислонившиеся к мосту дома на Ремесленной, через отставки ответственных. Но в итоге к чемпионату успели всё — и именно чемпионат в итоге стал тем пиком для строительной отрасли, с которого она покатилась вниз. Многомиллиардные контракты, на которые по такому случаю скидывались федералы, оказались закрыты, станции метро дали течь, а крупнейшие подрядчики «Пилон» и «Метрострой» ушли в кризис и теперь делят деньги, подаренные на Яхтенный мост, в суде.

В части ремонта дорог Харлашкин сразу взял курс на укрупнение — лотов и подрядчиков. Новый председатель пришел в Смольный, когда ремонтом занимались более 40 компаний — со всеми вытекающими в гарантию и суды последствиями.

Чиновник сделал ставку на тяжеловесов, даром что пришел он в момент заката некогда мощных «Мостоотряда-19» и «Мостостроя-6».

Дорожный пирог начали разыгрывать крупными кусками, которые и проглотить могли только соответствующие игроки. Круг этих подрядчиков с временем сформировался, буквально накануне они выиграли очередные конкурсы : в 2020 году на юго-западе и юго-востоке будут работать соответственно «Орион плюс» и «Возрождение», на севере — ВАД. Из других крупных подрядчиков можно назвать «АБЗ-Дорстрой» «Буер», «Трест», «НИК».

На время Харлашкина в комитете выпали и отраслевые эксперименты с противоречивыми результатами, хотя и не всегда ответственность за это несет только КРТИ. В 2015 году была запущена пилотная зона платной парковки. Оборудовала и обслуживает ее группа «Штрих-групп», курирует — специально созданный при КРТИ Центр управления парковками. Спустя 4 года паркоматы облюбовали граффитисты, а вот пополнению бюджета они способствуют мало. Практически сразу выяснилось, что у чиновников нет процессуальной возможности взыскивать штрафы с неплательщиков, счет упущенного идет на миллиарды. Очередная порция обещаний решить этот вопрос была подана буквально пару месяцев назад : якобы Смольный уже договорился с МВД о передаче данных автовладельцев.





Комитет и центр вместе занимались созданием велосипедной инфраструктуры. Велодорожками сначала оборудовали Петроградскую сторону, а потом пошли в центр и на окраины. Эксперимент прошел, как и положено эксперименту, негладко. Автомобилисты только учатся не игнорировать разметку, а комблаг даже не собирается учиться освобождать велодорожки от снега зимой. Сами велосипедисты предъявляют к велодорожкам практические и концептуальные претензии, но как бы то ни было 60 км ЦУП в городе проложил. Горожане хотят еще 700, но делать их будет уже не центр, а дирекция транспортного строительства.

По данным «Фонтанки», в Смольном еще не определились, кто возглавит комитет после ухода Харлашкина Предположительно, это будет один из трех его заместителей: Андрей Семчанков, Иван Каргин или Алексей Гончаров. Точно так же не известно, вернется ли Харлашкин в комитет после того, как ситуация в «Метрострое» стабилизируется. Перемещения чиновника — часть переформатирования транспортного-строительного блока, о котором давно говорят. Собеседники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что решен вопрос о приходе в правительство бывшего министра транспорта Максима Соколова. Ждут там и руководителя Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Кирилла Полякова.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»