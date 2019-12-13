Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 62.55р
69.86р
22:48 13.12.2019
Расширенный поиск

Общество
13.12.2019 22:31
Печать

Харлашкин доехал до пересадочной. Председатель КРТИ покинет Смольный, чтобы возглавить «Метрострой»

Председатель КРТИ Сергей Харлашкин уже на следующей неделе может стать исполняющим обязанности директора «Метростроя». Именно он 5 лет принимал и не принимал работы от компании.

Харлашкин доехал до пересадочной. Председатель КРТИ покинет Смольный, чтобы возглавить «Метрострой»

Сергей Харлашкин / автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

О готовящемся назначении Сергея Харлашкина в «Метрострой» «Фонтанке» сообщили сразу несколько источников в транспортном блоке Смольного. По их словам, уже на следующей неделе председатель КРТИ может покинуть должность, чтобы 17 числа совет директоров компании утвердил его кандидатуру — пока в статусе временно исполняющего обязанности гендиректора. Прием его ждет холодный.

Сам Сергей Харлашкин воздержался от комментариев, как и «Метрострой». Не стали подтверждать информацию о готовящейся рокировке и в пресс-службе губернатора. При этом, уверяют источники «Фонтанки», решение принято на уровне первого лица города. Что логично – именно Смольный как акционер должен выдвигать кандидатуру нового генерального. В любом случае совет директоров 17 декабря по поводу нового руководителя точно соберется. Со старым беда — Николай Александров находится в СИЗО по обвинению в растрате, и пробудет там до февраля.

Этот паззл так причудливо складывается, что сначала в версию о назначении Харлащкина в «Метрострой» даже не верится. В тот же год, когда чиновник пришел в комитет по развитию транспортной инфраструктуры (2014), КРТИ и «Метрострой» подписали контракт на строительство трех новых станций Фрунзенского радиуса. Это превратилось в пятилетний сериал, за которым увлеченно следили все заинтересованные, изредка отвлекаясь на строительство «футбольного» участка зеленой линии. Изначально, еще до Харлашкина, стоимость контракта была волевым решением снижена на треть, что и стало главным аргументом подрядчика, когда он оправдывался за сорванные сроки. А срывались они неоднократно, так что и обмен любезностями между заказчиком и исполнителем происходил на регулярной основе.

Открытие трех новых станций метро Фрунзенского радиуса. Николай Александров (крайний слева), Сергей Харлашкин (крайний справа)
Открытие трех новых станций метро Фрунзенского радиуса. Николай Александров (крайний слева), Сергей Харлашкин (крайний справа)
автор фото Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»

Для просмотра в полный размер кликните мышкой


Не добавляло дружбы и нескрываемое желание Смольного получить контроль над компанией. Попытки начались задолго Харлашкина, но и при нем город постоянно заявлял о готовящейся допэмиссии с выкупом акций. Сейчас у Смольного и метрополитена 28% и 33% акций соответственно, у отца и сына Александровых (бывший и нынешний директоры) 17,19% и 9,82%. Но если привилегированные акции голосуют – а они голосуют, Александровы могут принимать решения по управлению «Метростроем». В уставном капитале у Николая Александрова  24,95%, у его отца — 13,62%, у «Петербургского метрополитена» 25%, у КИО — 21%.

Разговоры о перераспределении акций раздражали руководство «Метростроя»: оно утверждало, что это вредит работе и что  конкретного предложения город не делал. При этом в конце 2018 года врио губернатора Александр Беглов заявил без обиняков: «Город должен иметь контрольный пакет акций ОАО «Метрострой». Параллельно Смольный озвучивал планы по привлечению новых подрядчиков к строительству подземки, что многими воспринималось как элемент давления на руководство предприятия.

Вскоре «Метрострой», потрепанный строительством стадиона на Крестовском, свалился в пропасть: все три строящиеся линии метро — включая Фрунзенский радиус — отложились по времени, встречи чиновников с рабочими, которые месяцами не получали зарплаты, стали традицией, а налоговая принесла в компанию претензий на 800 млн. В начале года Смольный расторг с «Метростроем» все контрактыправда, ненадолго: вскоре компанию снова запустили на объекты, а фиолетовую линию назначили к запуску на осень.

Еще в августе Сергей Харлашкин, отвечая на вопрос о возможном банкротстве «Метростроя» после завершения строительства Фрунзенского радиуса, заявил: «Это вопрос диалектический. Мамонтов тоже никто не спрашивал». Диалектика момента вылилась в трагикомедию. Станции открыли 3 октября — со второго раза, так как во время первой церемонии пришли к выводу, что они не готовы к нештатной ситуации. Участники того несостоявшегося запуска рассказывают, что из толпы метростроевцы выкрикивали нелицеприятное в адрес Харлашкина. И немудрено: позиция компании в отношении зарплат и общего состояния «Метростроя» сводилась к тому, что заказчик отказывается принимать работы и оплачивать их. К тому времени МВД и прокуратура уже искали 360 млн, пропавшие в грунтах Фрунзенского радиуса, а спустя два месяца после открытия станций Николай Александров был задержан — правда по другому делу: по версии УФСБ он заплатил за несуществующий щебень для фиолетовой линии 178 млн рублей, часть которых к нему же и вернулась. Сам Александров утверждал, что изоляция директора может серьезно затормозить деятельность «Метростроя», однако суд отправил его под стражу до февраля. Некоторые восприняли арест как то самое «конкретное предложение» от Смольного, которого в упор не видел Александров.

Сергей Харлашкин возглавил КРТИ в 2014 году, сменив Анатолия Мишанова, который, в свою очередь, исполнял обязанности председателя после ухода Дмитрия Буренина. До этого Харлашкин работал в московских и подмосковных дорожных предприятиях, в том числе – «Мосводоканалстрое» и «Мосавтодор и партнеры». Не будет преувеличением сказать, что по части крупных объектов (за исключением Фрунзенского радиуса)  его карьера в комитете свелась к подготовке города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Уже в конце 2014-го был подписан первый контракт на подготовку к строительству зеленой линии метро от «Приморской» к «Беговой»: успела она аккурат к мундиалю, хотя застывшие траволаторы и обвалившаяся плитка до сих являются памятниками спортивному авралу.

В этой же околофутбольной категории — продление набережной Макарова, мост Бетанкура, Яхтенный мост, Пулковско-Дунайская развязка. Их гнали, как могли: через грунтовые дела МВД и ФСБ под землей и на поверхности, через снесенные и прислонившиеся к мосту дома на Ремесленной, через отставки ответственных. Но в итоге к чемпионату успели всё — и именно чемпионат в итоге стал тем пиком для строительной отрасли, с которого она покатилась вниз. Многомиллиардные контракты, на которые по такому случаю скидывались федералы, оказались закрыты, станции метро дали течь, а крупнейшие подрядчики «Пилон»  и «Метрострой» ушли в кризис и теперь делят деньги, подаренные на Яхтенный мост, в суде.

В части ремонта дорог Харлашкин сразу взял курс на укрупнение — лотов и подрядчиков. Новый председатель пришел в Смольный, когда ремонтом занимались более 40 компаний — со всеми вытекающими в гарантию и суды последствиями.

Чиновник сделал ставку на тяжеловесов, даром что пришел он в момент заката некогда мощных «Мостоотряда-19» и «Мостостроя-6». 
Дорожный пирог начали разыгрывать крупными кусками, которые и проглотить могли только  соответствующие игроки. Круг этих подрядчиков с временем сформировался, буквально накануне они выиграли очередные конкурсы : в 2020 году на юго-западе и юго-востоке будут работать соответственно «Орион плюс» и «Возрождение», на севере — ВАД. Из других крупных подрядчиков  можно назвать «АБЗ-Дорстрой» «Буер», «Трест», «НИК».

На время Харлашкина в комитете выпали и отраслевые эксперименты с противоречивыми результатами, хотя и не всегда ответственность за это несет только КРТИ. В 2015 году была запущена пилотная зона платной парковки. Оборудовала и обслуживает ее группа «Штрих-групп», курирует — специально созданный при КРТИ Центр управления парковками. Спустя 4 года паркоматы облюбовали граффитисты, а вот пополнению бюджета они способствуют мало. Практически сразу выяснилось, что у чиновников нет процессуальной возможности взыскивать штрафы с неплательщиков, счет упущенного идет на миллиарды. Очередная порция обещаний решить этот вопрос была подана буквально пару месяцев назад : якобы Смольный уже договорился с МВД о передаче данных автовладельцев.


Комитет и центр вместе занимались созданием велосипедной инфраструктуры. Велодорожками сначала оборудовали Петроградскую сторону, а потом пошли в центр и на окраины. Эксперимент прошел, как и положено эксперименту, негладко. Автомобилисты только учатся не игнорировать разметку,  а комблаг даже не собирается учиться освобождать велодорожки от снега зимой. Сами велосипедисты предъявляют к велодорожкам практические и концептуальные претензии, но как бы то ни было 60 км ЦУП в городе проложил. Горожане хотят еще 700, но делать их будет уже не центр, а дирекция транспортного строительства.

По данным «Фонтанки», в Смольном еще не определились, кто возглавит комитет после ухода Харлашкина Предположительно, это будет один из трех его заместителей:  Андрей Семчанков, Иван Каргин или Алексей Гончаров. Точно так же не известно, вернется ли Харлашкин в комитет после того, как ситуация в «Метрострое» стабилизируется. Перемещения чиновника — часть переформатирования транспортного-строительного блока, о котором давно говорят.  Собеседники «Фонтанки» в Смольном утверждают, что решен вопрос о приходе в правительство бывшего министра транспорта Максима Соколова. Ждут там и руководителя Дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти Кирилла Полякова.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «ArtLine в Приморском»/«Петербургская Недвижимость»
      13.12.2019 20:00

      Количество апартаментов в Петербурге выросло в три раза

      Сейчас на рынке представлено более 10 тысяч апартаментов в 34 отелях: это в три раза больше, чем в конце 2016 года.
      ЖК «Новый Невский»/"ПСК"
      13.12.2019 19:31

      ГК «ПСК» — генеральный спонсор выставки «Архитектурное наследие Петербурга»

      Фотовыставка архитектурных жемчужин Невского проспекта проходит в ноябре и декабре по адресу Невский пр., 114-116 (ТК «Невский Центр»).
      Апарт-комплекс Start/"ПСК"
      13.12.2019 18:50

      Апарт-комплекс START: всё выше и выше

      За два месяца с начала монолитных работ апарт-комплекс START возведён до уровня третьего этажа. Во всех секциях здания ведётся утепление наружных стен уже готовых этажей и обратная засыпка пазух котлована. Работы выполняются точно по графику и до конца года здание будет поднято до 4 этажа.
      Setl Group
      13.12.2019 18:08

      Stockholm – лучший проект премиум-класса на конкурсе «КАИССА»

      Элитный жилой комплекс Stockholm от Setl Group был признан «Лучшим проектом на рынке жилья премиум-класса» на конкурсе «КАИССА-2019». Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге 12 декабря.
      «Строительный трест»
      13.12.2019 17:28

      Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

      Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      13.12.2019 17:13

      «Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).
      ГК «Ленстройтрест»
      13.12.2019 16:51

      Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

      12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».
      Setl Group
      13.12.2019 16:08

      Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

      Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» – самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      13.12.2019 15:21

      Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

      МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.12.2019 12:24

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

      В Москве состоялась ХIII ежегодная церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS 2019 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance.
      ЖК YOGA/«Лидер Групп»
      13.12.2019 11:35

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК YOGA

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди проекта YOGA, возводимого застройщиком на Комендантском проспекте.
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.