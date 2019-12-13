«Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).

Стоимость предложения начинается от 2,1 млн рублей. Ввод корпуса в эксплуатацию ожидается в третьем квартале 2021 года.

Корпус № 36 общей площадью 22,5 тыс. м кв. расположен в новом 21 квартале ЖК «Северная долина». На 25-ти жилых этажах разместятся 397 квартир комфорт-класса. Во дворе запланировано строительство детского сада.

В квартирографии представлены классические планировки и жилье евроформата. Квартиры передаются с черновой отделкой, что оставляет простор для реализации индивидуальных интерьерных решений, а также позволяет застройщику сформировать интересное ценовое предложение.

Стоимость студии, при условии 100%-ной оплаты, начинается от 2,1 млн, однокомнатной квартиры — от 2,8 млн рублей. Двухкомнатную квартиру можно приобрести по цене от 3,4 млн, трехкомнатную — от 4 млн рублей. Продажи осуществляются с использованием счетов эскроу.

В настоящее время на строительной площадке корпуса № 36 завершены испытания буронабивных свай. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2021 года.

Строительство ведется в рамках 16 очереди ЖК «Северная долина», которая реализуется с привлечением банковского проектного финансирования. Ранее компания «Главстрой Санкт-Петербург» и Газпромбанк подписали крупный для Санкт-Петербурга договор проектного финансирования жилищного строительства. Сумма контракта составила 30 млрд рублей. Кредитные средства выделяются на строительство жилых комплексов «Северная долина» и «Юнтолово». В рамках развития ЖК «Северная долина» проектным финансированием обеспечены 29 жилых домов комфорт-класса общей площадью 440 тыс. кв. м, а также объекты транспортной инфраструктуры.

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку, рассрочка до ввода корпуса в эксплуатацию.

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Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район «Северная долина» — застройщик ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик», проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.