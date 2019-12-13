Источник: глава КРТИ Сергей Харлашкин возглавит «Метрострой»

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин является главным кандидатом на руководство компанией «Метрострой». Уйти из Смольного ему придется уже на следующей неделе.

Информацию о грядущем назначении/увольнении Харлашкина «Фонтанке» 13 декабря подтвердили несколько источников в Смольном. По их словам, решение принято на уровне губернатора. Руководство комитетом, вероятнее всего, временно будет поручено одному из заместителей Харлашкина. Сам чиновник не стал комментировать эту информацию.

Ранее стало известно, что совет директоров «Метростроя» уже во вторник, 17 декабря, выберет врио гендиректора. Затем общее собрание акционеров решит вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего директора Николая Александрова, который находится в СИЗО по делу о растрате.



