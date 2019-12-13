«Похоже больше нельзя садиться в машину». Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию по дороге из больницы домой

Меньше недели прошло после аварии на М-11, в которой пострадал младший сын Валерии Арсений, как он снова стал участником ДТП. На этот раз через пару километров от больницы, где лечился после первой аварии.

Об инциденте парень сам снова рассказал в сторис аккаунта в Instagram. В пятницу, 13 декабря, его выписали из клиники, где он находился вместе с девушкой Лианой Волковой, которая была за рулем и также пострадала в аварии под Петербугом.

«Похоже больше нельзя садиться в машину», – написал Шульгин и рассказал, что в их автомобиль врезался микроавтобус. У иномарки оказалось повреждено левое заднее крыло. Никто не пострадал, но настроение у всех было испорчено.











Если верить времени и геотэгу, то ДТП произошло около 16.15 на Ленинградском проспекте. Через час Арсений уже был дома.

Он ответил на звонок «Фонтанки», но комментировать аварию и свое состояние обещал чуть позже.

«Мерседес», зарегистрированный на сестру Лианы Волковой, попал в аварию на трассе М-11 под Тосно 8 декабря. За рулем находилась 21-летняя девушка. Как рассказал Шульгин в своём Instagram, ему зашили губу, а его спутница сломала руку. «В момент аварии тупо спал, даже не понял, что произошло», – заявил ранее Арсений.



