Авто Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +1
$ 62.55р
69.86р
17:48 13.12.2019
Расширенный поиск

Бизнес
13.12.2019 16:59
Печать

«Метрострой» назначит и.о. директора на следующей неделе. Отставку Александрова рассмотрят акционеры

Совет директоров «Метростроя» 17 декабря должен избрать временно исполняющего обязанности гендиректора. Нынешний руководитель находится в СИЗО. 

Согласно сообщению компании от 13 декабря, повестка заседания включает вопрос об «образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой». Тогда же должно быть принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое решит вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего исполнительного органа.

Ранее действующий директор Николай Александров был арестован до февраля вместе с главой УПТК «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен.



© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      «Строительный трест»
      13.12.2019 17:28

      Компания «Строительный трест» – лауреат независимой премии ZAGOROD BEST

      Компания «Строительный трест» стала лауреатом независимой премии ZAGOROD BEST в номинации «За комплексную реализацию загородного проекта»
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      13.12.2019 17:13

      «Главстрой Санкт-Петербург» реализует жилье в 36 корпусе 21 квартала ЖК «Северная долина»

      «Главстрой Санкт-Петербург» вывел в продажу корпус № 36, расположенный в новом 21 квартале ЖК «Северная долина» (16 очередь).
      ГК «Ленстройтрест»
      13.12.2019 16:51

      Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

      12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».
      Setl Group
      13.12.2019 16:08

      Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

      Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» – самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.
      ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
      13.12.2019 15:21

      Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

      МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      13.12.2019 12:24

      Банк «Санкт-Петербург» получил премию за лучший розничный продукт

      В Москве состоялась ХIII ежегодная церемония вручения наград RETAIL FINANCE AWARDS 2019 за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России, организованная журналом The Retail Finance.
      ЖК YOGA/«Лидер Групп»
      13.12.2019 11:35

      Компания «Лидер Групп» ввела в эксплуатацию ЖК YOGA

      Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала компании «Лидер Групп» разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди проекта YOGA, возводимого застройщиком на Комендантском проспекте.
      ООО «Терминал-Ресурс»
      12.12.2019 18:00

      Новогодние цены на квартиры в «малоэтажке»

      Застройщик «Терминал-Ресурс» подготовил специальное предложение для покупателей квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» в декабре.
      12.12.2019 16:55

      ГК «Полис Групп» получит первый транш по проектному финансированию

      В ближайшее время ГК «Полис Групп» получит первый транш денежных средств в рамках проектного финансирования строительства ЖК «Мой мир» в Мурино от ДОМ.РФ.
      "ПСК"
      12.12.2019 13:57

      ГК «ПСК» ввела в эксплуатацию апарт-комплекс Like

      ГК «ПСК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию апарт-комплекса Like на Политехнической ул., 6. Началась передача апартаментов и выдача ключей собственникам.
      Группа ЦДС
      12.12.2019 13:37

      До 31 декабря Группа ЦДС дарит ТОП-отделку LifeStyle

      В преддверии Нового года Группа ЦДС дарит покупателям ТОП-отделку LifeStyle в дополнение к базовой чистовой отделке квартиры. Акция действует с 12 по 31 декабря 2019 года.
      ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
      12.12.2019 12:10

      Банк «Санкт-Петербург» расширяет линейку тарифов расчётно-кассового обслуживания

      Банк «Санкт-Петербург» обновил свою линейку РКО. В обновленной линейке представлен новый пакет «Деловой. Лайт». Он создан для легкого старта нового и небольшого бизнеса без привязки к конкретному виду отрасли.