«Метрострой» назначит и.о. директора на следующей неделе. Отставку Александрова рассмотрят акционеры

Совет директоров «Метростроя» 17 декабря должен избрать временно исполняющего обязанности гендиректора. Нынешний руководитель находится в СИЗО.

Согласно сообщению компании от 13 декабря, повестка заседания включает вопрос об «образовании временного единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой». Тогда же должно быть принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое решит вопрос о досрочном прекращении полномочий нынешнего исполнительного органа.

Ранее действующий директор Николай Александров был арестован до февраля вместе с главой УПТК «Метрострой» Олегом Кузьменко и гендиректором ООО «БТР» Анатолием Болотовым. По версии управления Федеральной службы безопасности, трое фигурантов вступили в сговор с целью заключения подложного договора о закупке щебня для строительства станций Фрунзенского радиуса. Стоимость контракта составила 178 млн рублей, а деньги ушли со счета «Метростроя» на счет БТР двумя траншами в ноябре 2017-го. Болотов якобы перечисленную сумму обналичил и передал Александрову и Кузьменко, щебень не был поставлен.



