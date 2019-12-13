«Попирая понятия о совести и чести». После отставки губернатора Иркутской области КПРФ требует отставки Путина и Медведева

Иркутский обком КПРФ выпустил специальное заявление, посвященное отставке губернатора региона Сергея Левченко (члена партии). Документ опубликован 13 декабря на официальном сайте КПРФ.

«Развязкой злобной клеветы и разнузданной травли всенародно избранного народного губернатора С.Г. Левченко федеральными и местным телеканалами стало постыдное принуждение его оставить должность главы региона», – начинают свое заявление коммунисты.

В КПРФ уверены, что теперь вслед за Левченко в отставку должны отправиться президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. В выражениях коммунисты не стесняются.

«Попирая понятия о совести и чести, невзирая на мощную протестную волну в его защиту, прокатившуюся по стране, кремлевские власти, партия «Единая Россия» и расхитители региона не смирились с триумфальной победой на губернаторских выборах в 2015 году первого секретаря Иркутского обкома КПРФ С.Г. Левченко и посредством гнилой телепродукции мстительно выливали на него в течение четырех лет густые потоки лжи и клеветы, чтобы отрешить его от власти и не допустить повторения его успеха на выборах губернатора нашей области в сентябре 2020 года», – говорится в заявлении.

Напомним, об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко по собственному желанию стало известно накануне. И. о. главы региона назначен замминистра МЧС Игорь Кобзев. А на следующий день после отставки Левченко в Иркутск прибыла комиссия МЧС, которая проверит расходование средств федерального бюджета, выделенных из резервного фонда правительства на помощь пострадавшим от наводнения в регионе. Отметим, уход губернатора-коммуниста связывали именно с недовольством в Кремле тем, как власти справились с последствиями летнего наводнения.



