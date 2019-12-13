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Строительство
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13.12.2019 16:51
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Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

Жилой квартал «Янила» признан лучшим проектом КОТ в Санкт-Петербурге и ЛО

ГК «Ленстройтрест»

12 декабря в Северной столице состоялась церемония награждения XXV ежегодной межрегиональной премии в сфере недвижимости «КАИССА». Голландский квартал «Янила», который ГК «Ленстройтрест» возводит в микрорайоне Янино, был признан победителем в номинации «Лучший проект по комплексному освоению территории».

Лауреаты премии были определены путем закрытого голосования экспертного жюри, в составе которого представители Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ассоциации Банков Северо-Запада, Гильдии управляющих и девелоперов, СРО А «Объединение строителей СПб». Среди критериев оценки – градостроительная концепция и проектные решения, соотношение цены и качества, благоустройство придомовой территории, наличие парковочных мест, безопасность, инфраструктура жилого комплекса и его местоположение. 

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Голландский квартал «Янила» является крупным проектом комплексной застройки, рассчитанным на проживание около 9000 человек. Его реализация осуществляется поэтапно. Первая очередь, состоящая из 8 корпусов, уже заселена. Строительство трех домов второй очереди будет завершено в текущем году, построен и готовится к вводу в эксплуатацию детский сад на 105 воспитанников. Активно возводится третья очередь, а также школа на 825 учеников. 

Квартал «Янила» реализуется по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды). Это по-европейски уютный пригород, где соблюден баланс высотности корпусов, чтобы создать для человека соразмерную ему среду, продумана транспортная и пешеходная логистика, созданы комфортные общественные пространства, предусмотрены социальные объекты в шаговой доступности от жилых домов, развитая коммерческая инфраструктура во «встройке». 

ГК «Ленстройтрест»
ГК «Ленстройтрест»

Квартал насыщен разнообразной детской и спортивной инфраструктурой. На территории расположены зоны с уличными тренажерами, столы для пинг-понга, велосипедные дорожки, скейтпарк, баскетбольная площадка и футбольное поле, на котором в зимний период заливают каток. Для семейного отдыха есть парк с выделенными местами для пикников и оборудованной мангальной беседкой. Также в квартале построена центральная площадь, на которой регулярно проводятся массовые мероприятия – праздники, концерты, фестивали, ярмарки. Еще одно из интересных решений, реализованных в голландском квартале «Янила», – наличие dog-инфраструктуры. Здесь есть отдельная площадка, на которой можно выгуливать и тренировать питомцев. В холлах некоторых парадных оборудованы места для мытья лап.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

 

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