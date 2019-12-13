Смольный провел рейд против незаконной торговли. Под раздачу попала автолавка «ИП городского масштаба»

Комитет по контролю за имуществом Петербурга провел рейд против незаконной торговли в Центральном, Адмиралтейском, Приморском и Красносельском районах. Как сообщила пресс-служба ведомства 13 декабря, всего было освобождено восемь участков.

С набережной канала Грибоедова вблизи Спаса на Крови сотрудники ККИ вывезли автолавку с кофе и выпечкой. Ее хозяином оказался «ИП городского масштаба» Александр Коновалов, на которого зарегистрировано множество павильонов, ресторанов, а также скандальные бары на улице Рубинштейна.

Также на Невском проспекте, у дома 20, у ООО «Транзит Турлайн» была изъята тумба. Предприниматели торговали экскурсиями без разрешения городских властей.





На Торфяной дороге, вблизи дома 6, литера А, ККИ снес павильон по продаже рыбной продукции площадью около 10 кв. м. Ранее город сдавал землю в аренду ООО «Полюс+», но в начале ноября текущего года договор был расторгнут. Компания задолжала Смольному 3,7 млн рублей.

Также чиновники освободили от двух лотков с текстилем и наушниками Сенную площадь (дома 2 и 1/4 по улице Ефимова). Вблизи дома 34, корп. 1, по улице Пограничника Гарькавого были изъяты ящики, из которых был оборудован торговый прилавок. В результате рейда изъято более 170 единиц товаров.



