Где в Петербурге можно встретить одно из лучших общественных пространств страны?

Один из ведущих трендов современной урбанистики – развитие общественных пространств. Это отклик на запрос горожан, которым нужны не просто квадратные метры жилья, а еще и парки, променады, бульвары и скверы.

«Строительный трест»

Поэтому при создании крупных новых строительных проектов, особенно КОТ, застройщики учитывают это. Поскольку конкуренция на рынке в сфере жилья комфорт-класса особенно велика, пространствам вокруг дома и благоустройству стали уделять ничуть не меньше внимания, чем планировкам квартир.

Людям важно иметь место для досуга и прогулок – они хотят проводить время вне четырех стен квартиры, но не покидая свой район. Полноценное общественное пространство района обычно предусмотрено для досуга всех возрастов и для самых разных видов активностей. В идеале здесь никто не будет мешать друг другу, а само место станет центром притяжения района. Один из самых ярких примеров таких пространств – бульвар Белых ночей в ЖК NEWПИТЕР от компании «Строительный трест».

«Строительный трест»

В 2017 году бульвар Белых ночей получил серебряный знак международного фестиваля «Зодчество 2017» в номинации «Открытые общественные пространства», а в 2018 году вошел в ТОП-30 лучших общественных пространств страны по версии издания «Проект Россия». Бульвар представляет собой пешеходную улицу, идущую через весь жилой квартал NEWПИТЕР. По окончании проекта длина бульвара превысит 2 км, а общая площадь благоустройства составит около 50 тыс. кв. м. Променад условно разделен на несколько этапов и развивается пропорционально росту населения в районе. Сейчас здесь уже есть поле для игры в мини-футбол, газоны, скамейки и велодорожки.

В концепции проекта бульвара отражен местный климат, учтены потребности самых разных групп жителей квартала. Утром основными посетителями будут маленькие дети с родителями, спешащими в детский сад. После обеда – подростки, возвращающиеся из школы, играющие в футбол или баскетбол. Вечером здесь будут гулять родители после трудового дня, отдыхать на открытой летней террасе ресторана, наслаждаться видами.

«Строительный трест»

Конфигурация площадок и дорожек проложена оптимальным образом, чтобы связать как внешнюю нарезку жилых кварталов, школ и детских садов, так и встроенные магазины, кафе, площадки для отдыха и спорта. Получается, каждое выходящее на бульвар помещение интегрировано с его пространством, а все элементы взаимодействуют друг с другом.

В визуальном оформлении бульвар отражает свое название, самое любимое время петербуржцев, символ города – белые ночи. Именно этот период постарались отразить в малых архитектурных формах бульвара, исполненных по индивидуальным проектам. Цветовое оформление меняется на протяжении бульвара от темного к светлому, также меняется тип покрытия и озеленения. Зоны для спокойного и активного отдыха связаны тротуарами и сквозной двухполосной велодорожкой с велопарковками в начале и конце бульвара. Оригинальным архитектурным акцентом стал въездной знак, который видно издалека.

«Строительный трест»

Бульвар Белых ночей в нескольких местах будут пересекать внутриквартальные проезды, а их – пешеходные и велосипедные дорожки шириной до 18 метров. Они будут приподняты над уровнем дороги, что снизит скорость движения автомобилей и защитит пешеходов, делает их передвижение комфортным.

Уже после завершения строительства первого этапа бульвара, место стало очень востребованным – жители самоорганизовались для совместного досуга. Здесь проводятся квартальные турниры по мини-футболу, детские уличные мастер-классы. В планах компании «Строительный трест» создать специальные крытые хобби-румы, чтобы такие мероприятия не зависели от погоды.

В ближайших планах «Строительного треста» открытие площадки для воркаута, после чего компания приступит к проектированию и строительству уникальной детской площадки квартального масштаба. Кроме того, компания планирует создать на бульваре, например, открытые кафе, плодовый сад, площадь с амфитеатром.

Отметим, что ЖК NEWПИТЕР расположен на пересечении КАД и Красносельского шоссе. После окончания строительства здесь будет проживать порядка 10 тыс. человек.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" - застройщик ООО "СТ-Новоселье", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/