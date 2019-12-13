«Мне нужны твоя одежда, сапоги и мотоцикл». Голый мужчина распугал пассажиров московской электрички в час пик

Голый мужчина стал единственным пассажиром в вагоне столичной электрички, следовавшей из Раменского около 8 утра 13 декабря.

Видео опубликовало издание «Московский комсомолец». На кадрах видно, как на скамейке в электропоезде в гордом одиночестве сидит герой публикации, на котором нет одежды, только чёрные кроссовки. По словам очевидцев, желающих ехать рядом с нудистом не нашлось, так что до Москвы он доехал с относительным комфортом.

После публикации видео не исключено, что путешествием нудиста зинтересуются правоохранительные органы.



