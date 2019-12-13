СМИ: Бывший фигурант «игорного дела» в Подмосковье задержан по подозрению в краже. Вместе с сыном он скручивал колеса с «Мерседеса»

Полицейские задержали бывшего фигуранта «игорного дела» – начальника управления территориальной безопасности Пушкино Романа Нищеменко – и его сына по подозрению в скручивании колес с «Мерседеса». Об этом 13 декабря пишет РБК со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вместе с Нищеменко закон нарушал его 18-летний сын Евгений. Собеседники РБК в полиции рассказали, что в правоохранительные органы в ночь с 9 на 10 декабря обратился житель Ивантеевки. Он сообщил, что неизвестные снимают колеса с его автомобиля «Мерседес». Когда полицейские прибыли, автомобиль уже стоял на домкрате без трех колес. А мужчинами, которые скручивали колеса, якобы оказались отец и сын Нищеменко. Они задержаны, ведется доследственная проверка.

Напомним, Роман Нищеменко возглавлял прокуратуру Пушкино. В 2011–2012 годах он проходил по делу подмосковных прокуроров, которых обвиняли в «крышевании» игорного бизнеса. Нищеменко вменялось получение взяток на 4 млн рублей в составе группы. В итоге дело так и не дошло до суда, генпрокуратура отказалась утверждать обвинительные заключения. Формально следствие было продлено до февраля 2019-го, о прекращении дела не сообщалось.



