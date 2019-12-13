Setl Group – лучший работодатель Санкт-Петербурга

Холдинг Setl Group стал лучшим работодателем Петербурга на общегородском конкурсе «Признание и Влияние». Организатором выступила «Фонтанка.ру» –– самый посещаемый новостной портал Северной столицы*, а победителей определяли посетители сайта.

Еще одну награду конкурса завоевал проект премиум-класса Stockholm: петербуржцы назвали его лидером в номинации «Лучший жилой комплекс – благоустройство».

Победителей «Признания и Влияния» чествовали 12 декабря в Главном штабе Эрмитажа. Конкурс проходил в несколько этапов. Вначале читатели «Фонтанки» предлагали своих кандидатов на звание лучшей компании в 15 номинациях. Затем из предложенных брендов были сформированы шорт-листы, и началось голосование. По его итогам определились победители: Setl Group занял первую строчку в номинации «Лучший работодатель Санкт-Петербурга».

Setl Group

На сегодняшний день в Setl Group работает около 2300 профессиональных сотрудников в строительстве, проектировании, IT, продажах строящегося жилья и других направлениях. В 2019 году Setl Group праздновал 25-летний юбилей. За четверть века компания стала одним из крупнейших девелоперов России. Свыше 300 тысяч человек стали счастливыми новоселами, возведено около 200 жилых домов, построено 25 детских садов и 6 школ, в городе появились новые магистрали, уютные зеленые зоны и парки, красивые набережные.

Современная набережная есть и в проекте премиум-класса Stockholm, который читатели «Фонтанки» признали самым благоустроенным жилым комплексом в городе. Комплекс построен в стиле домов шведской столицы и находится в уникальном месте, на берегу Большой Невки. Из всех окон и с небольшой дворовой территории открывается вид на воду и зелень Елагина острова. Проект премиум-класса включает два корпуса высотой от 5 до 7 этажей, возведенных в форме зданий-подков. Они кажутся невесомыми и воздушными.

Для жилого комплекса разработан дизайнерский проект благоустройства. На берегу Большой Невки теперь располагается уютная прогулочная зона с необычными современными светильниками, устроены цветники и проложены пешеходные дорожки. Отсюда очень приятно любоваться парком напротив и рекой.

Stockholm только в этом году был отмечен жюри еще двух престижных конкурсов в сфере недвижимости. Проект одержал победу на конкурсе «Золотой Трезини» в номинации «Лучший построенный жилой комплекс премиум- или бизнес-класса», в категории «Архитектура как искусство». А также стал «Лучшим реализованным проектом ЖК бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге» на конкурсе «Доверие потребителя».

*по данным liveinternet.ru на 13 декабря 2019 г.

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