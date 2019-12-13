СМИ: Министру спорта России Колобкову тайно вручили орден Александра Невского. Проблемы с допингом не помешали

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков был награжден орденом Александра Невского. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил сайт Sports.ru со ссылкой на три своих источника, не связанных друг с другом. Отмечается, что обычно указы о награждении подобными орденами публикуются на государственных порталах, но на этот раз документа не было.

Орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, «за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги».

Ранее этим орденом, также без публикации указов, в разное время награждались председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, президент Сбербанка Герман Греф, ведущий телеканала «Россия» Владимир Соловьев, бизнесмен Алишер Усманов.

Павел Анатольевич Колобков (50 лет) — олимпийский чемпион (2000) в фехтовании на шпагах. Шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает должность министра спорта РФ с 19 октября 2016 года, сменив на этом посту Виталия Мутко, ушедшего из-за санкций Международного олимпийского комитета. 9 декабря Россию на четыре года отстранили от мирового спорта из-за антидопинговых нарушений. По мнению генерального директора Российского антидопингового агентства Юрия Гануса и чемпионки мира по легкой атлетике Иоланды Чен, министерству спорта необходимо новое руководство.



