Вот рыбаки-то удивятся. В Неву под Новый год выпустили более 3,5 тысяч мальков атлантического лосося

Более 3,5 тысяч мальков атлантического лосося присоединились к своим сородичам в Неве с помощью сотрудников петербургского Водоканала и Северо-Западного управления по рыболовству.

Как сообщает 13 декабря пресс-служба коммунального предприятия, рыбу вырастили до оптимального размера на Невском рыбоводном заводе Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод». 3600 мальков выпустили из машины в Неву через гофрированные трубы.

Завод расположен на острове Главрыба в Павлово. Здесь мальков лосося выращивают по финским технологиям с 1999 года, чтобы компенсировать ущерб, который популяции рыб в Неве, Финском заливе и Балтийском море наносит дамба. Для предприятия это уже пятая акция – за четыре года было выпущено 9507 молодых сигов и 1500 экземпляров гибрида белого и пестрого толстолобика.







