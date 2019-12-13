На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего

На тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», пожар на котором произошел накануне, обнаружено тело второго погибшего. Как сообщает 13 декабря РИА Новости со ссылкой на Северный флот, речь идет об офицере.

Как уточнил источник «Интерфакса», тело нашли на второй палубе. Ранее сообщалось, что при ликвидации пожара погиб офицер, отвечавший за живучесть корабля, еще одного пропавшего военнослужащего искали спасатели.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пострадали в результате пожара от 10 до 12 человек, один находится в тяжелом состоянии.

Подробнее о судьбе единственного российского авианосца читайте в материале «Фонтанки» «Тысяча бед корабля с тысячей имен: в чем причина неудач «Адмирала Кузнецова».



