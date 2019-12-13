Проспавшие график эвакуаций «минёры» не смогли устроить короткую пятницу судам в Петербурге

Из шести эвакуированных в Петербурге судов днём 13 декабря четыре уже вернулись к работе. На двенадцатый день «минирований» проверка зданий на взрывоопасность не затянулась.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, внеплановый перерыв закончен в Октябрьском, Смольнинском, Куйбышевском и Сестрорецком райсудах. Здания проверены, бомб сотрудники экстренных служб не нашли. Своей очереди дожидаются в Петродворцовом и Приморском.

Заседания поставили на паузу незадолго до двух часов дня. Авторы анонимок, по будням рассылающие письма с угрозами, обычно начинают тревожить суды утром и к обеду переключаются на другие объекты, но в пятницу выбились из расписания.

Зимнюю волну минирований объединяет имя православного бизнесмена Константина Малофеева, от которого требуют «вернуть» 120 биткоинов, якобы украденных с криптобиржи. Сам предприниматель уже обратился с заявлением в ФСБ, он считает происходящее дискредитацией своего имени.







