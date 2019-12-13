Мобильный банк МКБ получил Премию Рунета как приложение года

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»

МКБ стал лауреатом Премии Рунета в номинации «Мобильное приложение» года. Эксперты премии оценили новый дизайн приложения «МКБ Онлайн», а также расширение функционала и удобство использования.

«С 2018 года приложение «МКБ Онлайн» действительно сильно изменилось, и мы рады, что это оценили и наши клиенты, и члены жюри премии. Это заслуга всей нашей большой команды. Сегодняшняя награда мотивирует нас становиться еще лучше и продолжать развивать мобильный банк», – прокомментировал Алексей Курзяков, директор департамента электронного бизнеса МКБ.

Так же Алексей отметил, что ключевой тренд, который характеризует развитие мобильного банкинга сегодня — это усиление роли дистанционных сервисов.

«Уже более 35% депозитов и 45% накопительных счетов в МКБ открывается через «МКБ Онлайн». Одновременно растет доля потребительских кредитов, оформленных онлайн. За этот год она превысила 10%», – отметил Алексей.

Церемония вручения Национальной премии за вклад в развитие российского интернета «Премия Рунета» состоялась 12 декабря 2019 года в Доме Пашкова. В этом году российскому интернету исполнилось 25 лет, а премия вручалась уже в 16-й раз.

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