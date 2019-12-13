В Петербурге близится к суду дело экс-главы туроператора «Солвекс». За пять лет список её жертв потерял половину, а ущерб вырос до 157 млн

Следственный комитет Петербурга завершил уголовное дело бывшего гендиректора туристического оператора «Солвекс-Турне» Тамары Халецкой. Мошенническая схема, в которой разбирались пять лет, вошла в 336 томов.

Как сообщили в ведомстве 13 декабря, объёмное дело о хищениях в «Солвекс-Турне» ушло в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после этого его готовы передавать в суд. 65-летняя Халецкая находится под следствием с осени 2014 года.

Её задержали вскоре после того, как деятельность турфирмы была приостановлена. Предполагалось, что по числу обманутых она может потягаться с Мавроди – по версии следствия, список потерпевших насчитывал более шести тысяч человек. К финалу расследования в деле осталось меньше трёх тысяч человек, у которых с октября 2013 года по сентябрь 2014-го по были похищены 157 млн рублей.

В октябре 2015 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал «Солвекс-Турне» банкротом. Бывший гендиректор туроператора Халецкая до этого времени была ограничена домашним арестом, позже ей смягчили меру.

Компания считалась одним из крупных операторов. Петербургская фирма входила в группу «Солвекс» с представительствами в Москве, Киеве, Минске, а также болгарских Софии и Варне. Основными направлениями были Греция, Болгария, Турция, Крым.



