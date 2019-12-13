ФСБ не дало игиловцам испортить Новый год. Готовивших теракт боевиков задержали в Москве

Федеральная служба безопасности РФ рапортовала о предотвращении террористических актов в столице, которые готовили члены запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ).

«Федеральной службой безопасности с МВД в Москве пресечена деятельность членов запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", в которую входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты», – цитирует 13 декабря центр общественных связей ФСБ России агентство ТАСС.

Видео задержания предполагаемых боевиков ИГИЛ было выложено в Сеть. На нем видно, как сотрудники ФСБ задерживают мужчин под новогодними украшениями, а затем уводят их в машину.

В ходе спецоперации также нашли схрон, в котором подозреваемые прятали огнестрельное оружие и самодельные взрывные устройства.



