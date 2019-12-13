СМИ: полицейские устроили турнир по стрельбе, чтобы найти убийцу двух девушек

Полицейские из Екатеринбурга, чтобы выйти на след убийцы двух девушек, устроили турнир по стрельбе.

Как сообщает 13 декабря E1.RU, на стрельбище ДОСААФ в Старопышминске прошли соревнования «Уральский стрелок». Одной из номинаций была силуэтная стрельба из пневматической винтовки. Участники должны были стрелять из положения стоя по металлическим мишеням в виде курицы, кабана, индюка, барана с расстояния в 18, 27, 22 и 41 метр. В прошлые годы турнир с таким названием не проводился, а телефон организатора отключен.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах издание пишет, что мероприятие с самого начала курировали оперативники МВД, занимавшиеся сопровождением расследования резонансного убийства. Стрельбище, где проходил турнир, максимально оснастили видеокамерами, записи с которых затем тщательно изучали. Среди участников оказался и задержанный 9 декабря Алексей Александров. 11 декабря суд отправил его в СИЗО до 8 февраля 2020 года.

Двух девушек, в убийстве которых он признал вину, с огнестрельными ранениями обнаружили 26 августа 2018 года на склоне горнолыжного комплекса «Уктус». Одна из них, Ксения Солтанова, была мертва. Вторую, Наталью Кузнецову, доставили в больницу, где она скончалась через несколько дней. Следов ограбления и насилия не было.





«Я подошел, чтобы убить их. Они ели пиццу, и я застрелил их. Потом оттащил тела в траву и вернулся домой. Свою вину признаю», — заявил Александров правоохранителям.

По официальной версии, на след подозреваемого сыщики вышли, получив информацию о том, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин.