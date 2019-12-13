Смольный начинает копать под Кольцевую линию метро. ГАТИ дала добро на геологические изыскания

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала по заказу дирекции транспортного строительства ордера на проведение инженерно-геологических изысканий на Полюстровском и Пискаревском. Они нужны для предпроектной документации по Кольцевой линии метро Петербурга.

Как сообщает инспекция 13 декабря, работы будут проводиться силами АО «Метрогипротранс» в период с 12 декабря 2019 года по 30 апреля 2020 года. Адреса следующие: Полюстровский пр. (между д. 32 и 40), Пискаревский пр., д. 10, лит. А (пересечение с Полюстровским пр.), ул. Кржижановского (напротив д. 2/11 по ул. Чудновского), ул. Зольная (ул. Латышских Стрелков, д. 22, лит. БА).

Речь идет об участке Кольцевой линии от станции «Лесная-2» до станции «Ладожская-2», проектированием которого «Метрогипротранс» занимается за 100 млн рублей. Протяженность участка— 9,4 км, в него входят пять станций: «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2», «Большеохтинская-2» и «Ладожская-2». Закончить с работами необходимо не позднее 18 мая 2020 года.

Напомним, на текущей неделе комитет по градостроительству и архитектуре опубликовал постановление о планировке территории под участок Кольцевой линии «Большой проспект — 2» до станции «Лесная-2». Он включает также станции «Василеостровская-2», «Петроградская-2» и «Кантемировская» и может обойтись городскому бюджету в 78,6 млрд рублей. Участок должен быть построен к 2028-2030 годам.



