За год число получивших убежище в Финляндии россиян выросло в 10 раз

С января по конец октября убежище в Финляндии получили 113 россиян, тогда как за весь прошлый год таковых положительных решений было всего 15. Об этом 13 декабря сообщает Yle со ссылкой на Иммиграционную службу страны.

Как поясняет издание, разница почти в 10 раз объясняется тем, что в этом году рассматривали также прошлогодние заявки – в общей сложности чиновники успели обработать уже 598 запросов.

Среди тех, кому Финляндия предоставила убежище, большую часть составляют свидетели Иеговы, выходцы с Северного Кавказа и политические активисты. Есть также представители сексуальных меньшинств. Ранее доля отказов свидетелям Иеговы была довольно велика (90%), в конце прошлого года финские миграционщики изучили положение этой социальной группы в России.

В этом году ходатайств от граждан России стало меньше. В 2018-м доля наших соотечественников среди просителей составила 11%, в 2019-м – около 8%.

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