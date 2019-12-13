Лукашенко встретится с Путиным в предновогоднем Петербурге. Обсуждение «больных вопросов» пройдет на фоне непраздничных пробок

Президент Белоруссии принял приглашение российского коллеги провести неформальную встречу лидеров СНГ за несколько дней до 2020 года.



«20-го на саммите в Санкт-Петербурге [пройдет встреча с Путиным]. Затем, возможно, предстоит еще несколько раундов переговоров с Российской Федерацией по больным вопросам», – цитирует 13 декабря заявление Лукашенко агентство БЕЛТА.









По его словам, во время декабрьской поездки в Россию запланирована двусторонняя встреча с Владимиром Путиным. Кроме того, он хотел бы «где-то в предновогодние дни» увидеть и премьера Дмитрия Медведева. Белорусский президент уверен, что переговоры с российской стороной продолжатся в 2020 году, так как необходимо «окончательно расставить точки над "i" по важнейшим вопросам функционирования двух государств и, главное, наших экономик».

Напомним, что президент России Владимир Путин еще в октябре позвал своих коллег из стран СНГ на неформальный саммит в Петербурге, который пройдет «в дружеской, абсолютно неформальной обстановке». Встреча состоится в рабочий день 20 декабря.







