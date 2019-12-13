Полицейский микроавтобус в Петербурге не доехал с задержанными с ярмарки на базу. Невский встал

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

В аварию попал автомобиль петербургской полиции днем в пятницу, 13-го декабря. Об этом «Фонтанке» сообщили очевидцы около двух часов дня.

По словам очевидца, микроавтобус полиции выезжал с Караванной улицы, где сейчас проводится Рождественская ярмарка, и в этот момент ему прямо в капот влетела темная иномарка. Из-за столкновения почти на час было затруднено движение в сторону Адмиралтейства.

В ГУ МВД «Фонтанке» подтвердили факт аварии, сообщив, что автомобиль Центрального УМВД поворачивал с проблесковыми сигналами и имел преимущество на дороге. Никто в аварии не пострадал. Проводится проверка.





Как передает корреспондент «Фонтанки» с места, к 14:40 иномарку с проспекта отбуксировали, движение восстановлено. К микроавтобусу подъехали коллеги на такой же машине и переместили из подбитого автомобиля двух задержанных «маргинальной внешности».

По предварительной информации, поврежденная машина была задействована в обеспечении общественного порядка на ярмарке на Манежной площади.