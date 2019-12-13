Пожар в Москве на семь тысяч квадратных метров тушат с воздуха. Над столицей стоит столб дыма

Площадь пожара на складе с тканями в Москве увеличилась до 7 тысяч квадратных метров. К тушению пришлось привлечь вертолёты.

Последние актуальные данные по ЧП на Варшавском шоссе сообщает 13 декабря ГУ МЧС России по столице. Уточняется, что конструкции обрушились на 300 квадратных метрах. Над горящим складом кружат два вертолёта Московского авиационного центра и тушат огонь с воздуха. Также на месте работают 42 машины МЧС и 120 человек личного состава.

Движение транспорта у дома 129, к. 2, по Варшавскому шоссе затруднено, водителей просят выбирать маршрут заранее.

Передвижная лаборатория пока не нашла в воздухе превышения концентрации вредных частиц продуктов горения.



