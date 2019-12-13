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Происшествия
13.12.2019 14:24
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Black Star и рэперу Pabl.a не удалось «притормозить» фотографа из Сургута. Теперь они должны ему денег за фото, размещенное на обложке сингла певца

Басманный суд Москвы удовлетворил иск фотографа из Сургута Михаила Батенева к музыкальному лейблу Black Star, которые без его ведома разместили сделанный им снимок в качестве обложки к одному из синглов. Правда, сумму компенсации суд снизил почти в 10 раз.

В 70 тысяч рублей оценил суд ущерб, нанесенный незаконным использованием снимка фотографа из Сургута. Фото было размещено в январе на обложке рэпера Pabl.A, о чем сам Батенев узнал только летом 2019 года. Сам снимок был сделан несколько лет назад.

Музыкант и его представители предлагали Батеневу «притормозить», а в дальнейшем «красиво по правилам сотрудничать». Но тот заявил иск в 5 миллионов рублей и нанял защитника Анжелику Решетникову.
 

«Суд обязал музыкальный лейбл Black Star... прекратить незаконное использование фотографии на всех произведениях, а это в том числе клип, в котором используется фотография. Клип ротируется в настоящее время, и его, как я понимаю, придется переснимать и «перезаливать». Суд взыскал компенсацию в размере 70 тысяч рублей за незаконное использование авторской фотографии, а также моральный вред и судебные расходы», – сказала адвокат 13 декабря РИА Новостям.



 


Решетникова добавила, что у лейбла есть право в течение месяца направить жалобу на это решение в Мосгорсуд.

По иронии судьбы рэпер Pabl.A месяц назад покинул лейбл Black Star.


 

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