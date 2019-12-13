Авторы анонимок проснулись позже обычного. На выход отправились суды Петербурга

После рекордного четверга почтовые «террористы» не выдержали темп и пропустили уже привычную утреннюю эвакуацию районных судов Петербурга. Навёрстывать приходится после обеда.

Об очередном беспокойном дне для правосудия 13 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города. В пятницу взрывоопасная рассылка начала приходить на электронные адреса судов с 13:40. Первыми на выход пошли Петродворцовый и Смольнинский, за ними — Приморский и Октябрьский.

Авторы анонимок «минируют» также учебные заведения, требуя вернуть им якобы похищенные православным бизнесменом Константином Малофеевым с криптобиржи биткоины. В письме упомянуты балетная академия Вагановой, Университет МВД, военная академия МТО Хрулева, военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации.

За месяц это 12-й день спам-акции в Петербурге. Анонимные шантажисты отрабатывают пятидневку и начинают рассылать письма с угрозами с утра. Накануне они побили свой последний рекорд и отправили на вынужденную прогулку почти 15 тысяч человек.



