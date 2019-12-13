Теория большого социального прорыва. Как открыть кафе в Петербурге и устроить на работу особенных сотрудников

Первое инклюзивное кафе принимает гостей в Петербурге. Основатели «Огурцов» считают, что особенности не помешают вкусно кормить.

автор фото Сергей Николаев/«Фонтанка.ру»

Создание инклюзивного кафе в России можно считать экспериментальным опытом. Как ни странно, тут более благополучная по безбарьерной среде Москва упустила первенство. Подобное заведение первым открылось в Махачкале. Петербургский вариант отличается отсутствием в меню мяса и блюд из молока и яиц. Это часть задумки основательницы «Огурцов» Маши Грековой. Кафе даёт возможность людям с особенностями не только заработать, но и общаться с гостями, а значит разрушить барьер между ними и нами. Как и торт «Наполеон» на кокосовом молоке по вкусу трудно отличим от собрата на коровьем, так и люди с особенностям вполне могут функционировать в общественном пространстве. В обоих случаях главное — преодолеть стереотипы.

Эмиль не может набрать в поисковой строке словосочетание HeadHunter, не может зайти на сайт и посмотреть опубликованные вакансии. Друзья общаются с ним в социальных сетях только при помощи голосовых сообщений, а если он окажется в незнакомом месте, то у него не получится сориентироваться по табличкам с названиями улиц. Эмилю 27 лет и он не умеет читать, но очень хочет работать.

«Он может пойти на биржу труда. Но это такая огромная бюрократическая дыра, в которую человек попадает, если он не умеет читать или писать, то просто остается наедине со своим желанием работать, — рассказывает основательница кафе «Огурцы» Маша Грекова. — Часто у людей с особенностями не спрашивают, что бы ты хотел. Вот работа, и иди мети дворы. Может быть, он художник, какие вообще дворы? Эмиль из таких людей. Ему просто в какой-то момент стало неинтересно делать то, что он не хочет делать».

Теперь Эмиль работает в первом петербургском инклюзивном кафе. Это местечко расположено на набережной Фонтанки между «Пушкинской» и «Сенной». Кроме Эмиля, в заведении на равных с профессиональным поваром и бариста трудятся ещё 11 человек с особенностями развития психики и интеллекта.





Руководит «Огурцами» Маша Грекова. Клинический психолог по образованию, она переехала в Петербург из Москвы и в феврале прошлого года открыла мастерские «Простые вещи» на Васильевском острове. Сейчас в них керамикой, графикой, швейным и столярным делом занимаются 50 взрослых. Для некоторых «Простые вещи» — первое общественное пространство, куда они попали после школы. Окончив выпускной класс, ребята не учились в коррекционном колледже, соответственно, не смогли встать на биржу труда. Практически до 30 лет они проводили время в квартире с родителями. По словам Маши, в «Простых вещах» у них случается «большой социальный прорыв», они обнаруживают, что могут с кем-то общаться и делать полезное дело.

«У нас в мастерской мы каждый день ходим в магазин, выходит группа из пяти человек и направляется в соседнюю «Пятерочку». Оказалось, что большинство наших ребят не знают, сколько стоит молоко и как рассчитываться на кассе. Хотя им около 30 лет, но этот опыт им чужд. И этот опыт надо нарабатывать», — отмечает Грекова.

Когда в команду «Простых вещей» пришёл повар Илья, ребята начали учиться готовить. Применить свои умения они смогли летом, когда в городе была пора крупных музыкальных фестивалей. Мастерские наравне с крутыми бургерными и лапшичными кормили гостей мероприятий. Но у них в меню отсутствовали мясо, блюда из яиц и молока. Тем не менее очередь к прилавку выстраивалась. А когда под вечер кончилась часть ингредиентов, то пришлось творить новые рецепты.

«У нас были сытные вафли с грибами, овощами и вафли со сладким. В них не было ни яиц, ни масла, это удивляло людей. Когда меня спрашивали, из чего они сделаны, я отвечала: на муке и святой воде», — вспоминает Маша.

Фестивали уже можно назвать настоящей работой. Особенные сотрудники трудились на открытой площадке, где приходилось взаимодействовать с незнакомцами. Не для всех открытость даётся легко.

«В какой-то момент Эмиля начали вызывать на фестивали и учить варить кофе, мы убедились, что ему это очень нравится, и он запоминает все так быстро, как никто не ожидал. Оказалось, он готов общаться с гостями, ему интересно разбираться в сортах кофе», — говорит Маша.





В августе команда «Простых вещей» запустила краудфандинг на кафе. К концу ноября на ремонт и аренду собрали почти 870 тысяч рублей. Задачу удалось упростить благодаря помещению, которое нашли на первом этаже набережной Фонтанки, 96. Его не так давно занимала другая кофейня. Внутри осталась часть оборудования, не пришлось подводить необходимые для общепита коммуникации. Кружки и тарелки привезли из «Простых вещей». Самолепная посуда создает уют и делает кафе таким же неповторимым, как и его сотрудники. Особенных работников трудоустроили официально, каждый из них оформил медкнижку.

«Когда мы говорим про людей с ментальными нарушениями, то есть определенные стереотипы, в том числе у тех, кто выдаёт справки. Например, что этот человек не может работать на кухне, потому что его поведение непредсказуемое. Он может взять нож и пойти всех перерезать. Это совершенно не так. Люди бывают разные, и среди тех, у кого нет диагноза, есть способные на жестокость. Мы берем в кафе людей, которых знаем уже полтора года и уверены, что будет все в порядке», — говорит Грекова.

Название появилось во время съёмок ролика для краудфандинга. Оказалось, что несколько ребят на вопрос о меню, ответили, что планируются блюда с огурцами. Так, овощ стал символом заведения. Зелёный огурец — как нельзя лучше отражает миролюбивую, веганскую суть этого места. И даже знаменитый торт «Наполеон» приготовили здесь на кокосовом молоке. Получился нежный десерт, мало чем отличающийся от классики.

Помещение для «Огурцов» арендуется по коммерческим расценкам за 200 тысяч рублей в месяц. Особенные сотрудники с учётом коротких смен, предусмотренных законом, будут получать в районе восьми тысяч рублей. Грекова рассчитывает на окупаемость.

«Наша задача — не выставлять это место напоказ своей социалочкой, потому что это действительно может отпугнуть. И плюс у нас идея, что все люди равны и не надо никого выставлять, — рассуждает она. — Также как мы не будем кричать, что здесь люди с особенностями, мы не будем кричать, что здесь только веганская еда. Мы не хотим на этом акцент делать. Мы хотим делать акцент на том, что хорошее место, вкусная еда, хороший кофе, классные мероприятия».

А Эмиль с нетерпением ждёт новогодних праздников, потому что знает — на это время у него будет любимое дело.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»