Пиво возвращается на российские стадионы. Госдума решила устранить несправедливость после ЧМ-2018

Поправки, регулирующие продажу слабоалкогольного напитка на футбольных матчах, прошли 13 декабря первое чтение в Государственной думе.

«Законопроектом, авторами которого стали заместитель председателя ГД от фракции ЛДПР Игорь Лебедев и член Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время официальных спортивных соревнований по футболу», – сообщается на сайте Госдумы.

Одним из стимулов для нововведения стал прошедший в 2018-м чемпионат мира, во время которого сняли некоторые ограничения по продаже пива. «Идея законопроекта основана на международной практике и опыте проведения в России чемпионата мира по футболу», – указывается в пояснительной записке.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев в комментарии «Российской газете» заверил, что депутаты хотели устранить «несправедливость», которая возникает, когда на международных матчах алкоголь разрешается продавать, а на внутрироссийских соревнованиях болельщики обходились без пива.





При этом депутаты решили, что доходы от продажи пива должны пойти на развитие российского профессионального и детско-юношеского спорта. Авторы инициативы настаивают, что законопроект содержит «существенные ограничительные условия»: например, во время детско-юношеских спортивных мероприятий спиртное продавать запрещается.

Напомним, что запрет на продажу пива на спортивных объектах и мероприятиях действовал в России с 1 января 2005 года.