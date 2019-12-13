Корпоратив не нужен. Три четверти россиян вместо застолья с коллегами хотят немного денег

74% россиян вместо новогоднего корпоратива хотели бы получить денежную премию. Застолье с коллегами за счёт работодателя сегодня интересует лишь каждого пятого — 18% граждан. Об этом со ссылкой на своё исследование в пятницу, 13 декабря, сообщает портал SuperJob.

Чаще всего о выборе в пользу бонуса к зарплате говорят молодые люди. В возрасте от 25 до 34 лет премия вместо выпивки с закуской интересна 78% респондентов. Ещё чаще выбор в пользу денег делают те, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц — 79% представителей этой категории российских тружеников.

Больше всего ценителей увеселительных процедур с коллегами под присмотром своего работодателя нашлось среди тех, кому ещё нет 24 лет, и тех, кто уже отработал несколько десятилетий — лица старше 45 лет. Здесь каждый пятый (19%) стремится заранее и бесплатно отметить Новый год с сослуживцами.





«В среднем россияне считают 4700 рублей денежным эквивалентом корпоративной вечеринке», – уточняют авторы исследования, которые опросили 1600 респондентов 10-12 декабря в 370 населённых пунктах РФ.

В целом доля тех, кто готов «взять деньгами», за последние шесть лет упала почти на 10%. В 2013 году премию вместо застолья ждали 83% россиян. Ценителей корпоративов за тот же период стало больше на 6%. Тех, у кого нет готового ответа, тоже стало больше. Сегодня простой вопрос «деньги или застолье» ставит в тупик каждого одиннадцатого гражданина (8%). В 2013 году «затруднился с ответом» лишь каждый двадцатый (5%).