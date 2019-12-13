Предложение главному судье РФС застрелиться обошлось президенту футбольного ЦСКА в три месяца дисквалификации и 1 млн рублей штрафа

Комитет Российского футбольного союза (РФС) по этике наказал президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера за жесткую критику судей. Как сообщил журналистам в пятницу, 13 декабря, глава комитета Семен Андреев, руководитель армейской команды дисквалифицирован на три месяца и один год условно. Кроме того, Гинер заплатит штраф в размере 1 млн рублей.

Дата вступления решения в силу — с сегодняшнего дня. Гинер может подать апелляцию в течение 3 дней после принятия решения. Его наказали за резкие высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Президент ЦСКА после матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил ему застрелиться, а также обвинил во взяточничестве.



