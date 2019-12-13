Кредитам приказано дешеветь. Банк России еще сильнее снизил ключевую ставку

Банк России продолжил цикл снижения ключевой ставки. Уже в пятый раз подряд она становится ниже. В этот раз на 0,25 процентных пункта.

Как говорится в сообщении ЦБ от 13 декабря, принято решение снизить ставку до 6,25%.

Это связано с тем, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. А темпы роста российской экономики в III квартале повысились. Следом за снижением ставки стоит ожидать снижение процентных ставок по кредитам и депозитам.

Ранее аналитики прогнозировали, что в 2020 году регулятор может довести ставку до 5,75 — 6%. В ЦБ не исключают такого варианта.

«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», – отметили в регуляторе.



