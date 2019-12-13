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Бизнес-трибуна
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16.12.2019 13:30
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ГК «ПСК»: апартаменты прибавляют в спросе

Какие апартаменты растут в цене и приносят доход? ГК «ПСК» подвела итоги 2019 года и рассказала о перспективах в 2020-м году.

ГК «ПСК»: апартаменты прибавляют в спросе

Комплекс LIKE/"ПСК"

Апартаменты набирают популярность в Петербурге и уже заняли 10% от всего рынка недвижимости. Ещё год назад эта доля не превышала 6-7%. Иным словами каждая десятая покупка новой недвижимости в городе приходится на апартаменты. Ожидается, что в 2019 г. будет продано больше 5000 юнитов. В свою очередь, появление комплексов на 2000-3000 апартаментов становится нормой, хотя ещё пару лет назад проект-«тысячник» считался из ряда вон выходящим.

Такие данные озвучили эксперты на конференции «Итоги рынка апартаментов в 2019 г, перспективы 2020 г». Конференция была организована ГК «ПСК» и прошла в комплексе апартаментов Like, введённом в эксплуатацию 11 декабря.

Интерес инвесторов и новые аудитории арендаторов

В Санкт-Петербурге на апартаменты приходится около 400 000 кв. м. В свою очередь, сервисные апартаменты, построенные специально для сдачи в аренду с доверительным управлением, составляют 82% от всего объема предложения. И это наиболее перспективный вариант покупки – считает ГК «ПСК».

Комплекс LIKE/"ПСК"
Комплекс LIKE/"ПСК"

Такая доля сервисных апартаментов объясняется спросом. Большинство такой недвижимости в Петербурге приобретается с инвестиционными целями: сдавать внаём и получать доход. По словам руководителя департамента развития ГК «ПСК» Сергея Мохнаря, этот формат, зародившийся в Москве, получил значительное распространение в Петербурге в силу туристической привлекательности города. Сейчас Петербург по темпам развития сегмента Москву уже обгоняет, а спрос на апартаменты в 2019 г. вырос в Северной столице, как минимум, на 11%.

— Популярность апартаментов последние три года росла за счет туристической сферы, — говорит Сергей Мохнарь. —  Городу не хватает предложений, особенно в высокий сезон. А запрет размещения хостелов в жилых помещениях лишь усугубил ситуацию. Поэтому вложения в такую недвижимость оправданы объективно. Но ставку исключительно на туристов мы всё же не делаем. Мы видим дальнейшее развитие, благодаря  другим категориям покупателей и арендаторов. Это молодежь, покупатели недвижимости для детей, переезжающие в Петербург люди, студенты, участники программ стажировок и длительных командировок. Для этих людей мы строим недорогие апартаменты, рядом с метро, с исчерпывающим набором сервисов для комфортной жизни: от фитнес-клуба и детского сада до ресторана и уборки в номерах.

Комплекс LIKE/"ПСК"
Комплекс LIKE/"ПСК"

— Текущее соотношение приобретений для себя и под сдачу в аренду — примерно 40/60, — говорит Светлана Московченко, руководитель отдела исследований Knight Frank. — Однако категория «для себя» не обязательно означает личное проживание. В теории собственник может пытаться сдавать площадь сам, что может получиться хуже, чем через управляющую компанию.

Фактическая доходность апартаментов зависит от выбранной программы: долгосрочной или посуточной аренды. Кроме этого, часть собственников выбирает комбинированный формат: выбранную часть времени в году времени апартаменты сдаются, а в остальное используются для собственного проживания. Кроме этого, на примере комплекса Like отмечено удорожание недвижимости на 47%, с момента начала строительства до ввода в эксплуатацию. Таким образом, покупатели могут получить дополнительную капитализацию своих вложений.

Перспективы

В 2019 г. ГК «ПСК» представила START —  крупный апарт-комплекс. Здание на 3244 апартамента строится рядом с метро «Парнас». START отличается не только масштабами, но и ценой. Сейчас стоимость начинается от 1,6 млн. руб. или  от 86 тыс. руб. за квадратный метр в апартаментах с отделкой. И это при условии расположения возле метро. Средняя же стоимость квадратного метра апартаментов в Петербурге, по данным Knight Frank, сейчас находится на уровне 143 тыс. руб.

Комплекс START /"ПСК"
Комплекс START /"ПСК"

Конкуренция на рынке апартаментов растет и в ближайшие три года усилится, считает Николай Антонов, генеральный директор  «МТЛ.Управление недвижимостью». В Петербурге сейчас предлагается больше 11 тыс. номеров в 34 проектах, причём в 11 строящихся апарт-отелях номерной фонд измеряется четырехзначными числами. Преимущество получат те инвесторы, которые вовремя оценили перспективы этого формата и вложили деньги в апартаменты в достойном проекте.

Подробная информация об апартаментах в продаже, планировках, стоимости и программах доходности – в офисах продаж ГК «ПСК» и  по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

 

 

 

 

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