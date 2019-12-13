17-летняя студентка напала с ножом на преподавателя. Она пришла в колледж с трехлетним ребенком

Полицейские задержали 17-летнюю студентку Чебоксарского экономико-технологического колледжа по подозрению в нападении на преподавательницу. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД Чувашии.

Источник агентства уточнил, что инцидент произошел 13 декабря утром. По предварительной информации, студентка зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей несколько ударов ножом. Сотрудницу госпитализировали с ранами лица и рук, ее жизни ничего не угрожает, уточнили в МВД.

Местный портал «Про Город» пишет, что нападавшая якобы находилась в академическом отпуске и в колледж пришла вместе с трехлетней девочкой (предположительно, ее сестрой). Другие учащиеся рассказали изданию, что студентка якобы состоит на учете у психиатра.



