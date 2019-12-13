Корочки несуществующего ФСКН и 8 часов катаний по городу. Суд вынес приговор вымогателю и торговцу наркотиками

Красногвардейский районный суд Петербурга признал 30-летнего мужчину виновным в похищении человека, вымогательстве и покушении на сбыт наркотиков.

Как сообщает 13 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга, Будагов получил наказание в виде 11 лет колонии строгого режима. В ходе рассмотрения мужчина признался лишь в незаконном хранении наркотических средств.

Уголовное дело в отношении Александра Будагова было возбуждено год назад после того, как о своём похищении заявил некий 25-летний Семёнов. Судом установлено, что вечером 20 декабря подсудимый предъявил своей жертве поддельные корочки сотрудника упразднённой Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, после чего, угрожая, приказал Семёнову сесть в машину.

Похититель «катал» молодого человека по городу и области около 8 часов, требуя отдать ему 2 млн рублей в счёт несуществующего долга. Преступление было пресечено сотрудниками Росгвардии, которые рано утром заметили в лесополосе у дома 37 по улице Коммуны подозрительный автомобиль.

В ходе обыска квартиры Будагова полицейские изъяли расфасованные и приготовленные к сбыту наркотики в крупном размере.



